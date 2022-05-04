Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44153
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
Читать новость
Читать новость
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
Молодцы.
Мы против войны с Украиной!
Именно так и надо говорить правду, о детях прежде всего, которые там погибли, уже более двухсот человек и которые погибнут..
И говорить нет войне, которая даже продолжилась на Великие христианские праздники.
Мы против войны с Украиной!
Именно так и надо говорить правду, о детях прежде всего, которые там погибли, уже более двухсот человек и которые погибнут..
И говорить нет войне, которая даже продолжилась на Великие христианские праздники.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15231
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 12:47
Мы ВСЕ обязательно умрем. По-другому не бывает. И Украина совершенно ни при чем.
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 12:47
Ждём автора, этих рисунков...
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:49
Цитата:
Этому вы россияне учите своих детей?
Как то жестоко..
Может потому у вас там проблемы..
Victor Yang:
Мы ВСЕ обязательно умрем. По-другому не бывает
Мы ВСЕ обязательно умрем. По-другому не бывает
Этому вы россияне учите своих детей?
Как то жестоко..
Может потому у вас там проблемы..
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 12:51
Нужно это нарисовать на каждом доме, в каждом дворе, чтоб люди знали, что такое война и что нам предлагает Россия через слова Кеосаняна..
И скорбить по убиенным на 9 мая.
И скорбить по убиенным на 9 мая.
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 12:54
Цитата:
Желто-синие силуэты сопровождает надпись: «Мама, а мы тоже умрем?».
В статье, это - вопрос.
На картинке, на заборе - утверждение...
Желто-синие силуэты сопровождает надпись: «Мама, а мы тоже умрем?».
В статье, это - вопрос.
На картинке, на заборе - утверждение...
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 13:18
А когда на детский пляж украина мины сбросила на детей. А когда молодую девушку во дворе миной убило вместе с ребёнком. Кто эти мины разбрасывал. Вам не жалко было этих детей. Конечно война жто плохо. И ужасные кадры идут с Украины. Ну согласитесь Зеленский мог решить вопрос мирно. Ну мог же не накалять ситуацию.
[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 13:24]
[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 13:24]
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 13:42
Вообщем в Костанае судя по опросам все против войны и за Украину
Цитата:
А когда российские войска уничтожали целые поселки в Чечне вам жалко было мирных людей и детей? А когда российская устроила резню в самашках? Или это не считово?))
[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 14:00]
Цитата:
Vit:
А когда на детский пляж украина мины сбросила на детей. А когда молодую девушку во дворе миной убило вместе с ребёнком.
А когда на детский пляж украина мины сбросила на детей. А когда молодую девушку во дворе миной убило вместе с ребёнком.
А когда российские войска уничтожали целые поселки в Чечне вам жалко было мирных людей и детей? А когда российская устроила резню в самашках? Или это не считово?))
[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 14:00]
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 13:50
Почему у нас нет еще митингов в поддержку украинского народа..
Не помешало бы как то об этом подумать, тем кто против войны.
[Исправлено: 111, 04.05.2022 - 13:50]
Не помешало бы как то об этом подумать, тем кто против войны.
[Исправлено: 111, 04.05.2022 - 13:50]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 954
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 14:19
Цитата:
Сынок,вот вообще не удивлюсь что сам дед и разбрасывал. Люди его мышления и окружения они совсем другие. Мы (народ) для них просто стадо и ради своих интересов и денег им нас вообще ... Или ты не согласен?
Vit:
Кто эти мины разбрасывал
Кто эти мины разбрасывал
Сынок,вот вообще не удивлюсь что сам дед и разбрасывал. Люди его мышления и окружения они совсем другие. Мы (народ) для них просто стадо и ради своих интересов и денег им нас вообще ... Или ты не согласен?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 954
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 14:23
А вот в меж этнических браках да,вот как быть? И традиции разные и вообще не понять кто и какой национальности получился и случись чего куда и к кому им бежать? Плохо это.
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 14:28
Цитата:
Не че плохого не вижу. Всю жизнь в Казахстане отмечали наурыз русские вместе с казахами . А Пасху вон даже Марик отмечал. Так же в межэтнических браках отмечают общие праздники .
[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 14:53]
Сабыр:
Не че плохого не вижу. Всю жизнь в Казахстане отмечали наурыз русские вместе с казахами . А Пасху вон даже Марик отмечал. Так же в межэтнических браках отмечают общие праздники .
[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 14:53]
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 14:38
Цитата:
Моя никогда не была в политике, просто по Тик Току смотрит, иногда спрашивает риторически, Путин там с ума что ли сошел..
Почему то больше жалеет народ Украины..
Сабыр:
вот в меж этнических браках да,вот как быть
вот в меж этнических браках да,вот как быть
Моя никогда не была в политике, просто по Тик Току смотрит, иногда спрашивает риторически, Путин там с ума что ли сошел..
Почему то больше жалеет народ Украины..
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 14:50
Комментарий удален модератором.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
|Зарегистрированные пользователи: alex_60
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать