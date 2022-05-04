Отправлено: - 13:42

Vit:

А когда на детский пляж украина мины сбросила на детей. А когда молодую девушку во дворе миной убило вместе с ребёнком.

[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 14:00]

Вообщем в Костанае судя по опросам все против войны и за УкраинуЦитата:А когда российские войска уничтожали целые поселки в Чечне вам жалко было мирных людей и детей? А когда российская устроила резню в самашках? Или это не считово?))