Отправлено: - 13:42

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Наверно все СМИ забанить надо, чтоб не писали лжи и оставить только Соловьева.. Ибо он для вас один правдоруб.. Я тебя понял

Цитата:В отличии от тебя, я доверяю первоисточникам, а не лживым СМИ. Ты же в силу своего интеллектуального развития способен только бегать по помойкам интернета и собирать всё русофобское д...мо. Я скинул тебе ссылку на эту передачу, но тебе этого не надо. Зачем тебе правда?