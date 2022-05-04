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≡ «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44153
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
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Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
#1
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Молодцы.
Мы против войны с Украиной!
Именно так и надо говорить правду, о детях прежде всего, которые там погибли, уже более двухсот человек и которые погибнут..
И говорить нет войне, которая даже продолжилась на Великие христианские праздники.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15231
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 12:47
#2
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Мы ВСЕ обязательно умрем. По-другому не бывает. И Украина совершенно ни при чем.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24823
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 12:47
#3
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Ждём автора, этих рисунков... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:49
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Мы ВСЕ обязательно умрем. По-другому не бывает

Этому вы россияне учите своих детей?
Как то жестоко..
Может потому у вас там проблемы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 12:51
#5
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Нужно это нарисовать на каждом доме, в каждом дворе, чтоб люди знали, что такое война и что нам предлагает Россия через слова Кеосаняна..
И скорбить по убиенным на 9 мая.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24823
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 12:54
#6
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Цитата:

Желто-синие силуэты сопровождает надпись: «Мама, а мы тоже умрем?».

В статье, это - вопрос.
На картинке, на заборе - утверждение... :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11018
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 13:18
#7
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А когда на детский пляж украина мины сбросила на детей. А когда молодую девушку во дворе миной убило вместе с ребёнком. Кто эти мины разбрасывал. Вам не жалко было этих детей. Конечно война жто плохо. И ужасные кадры идут с Украины. Ну согласитесь Зеленский мог решить вопрос мирно. Ну мог же не накалять ситуацию.

[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 13:24]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12357
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 13:42
#8
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Вообщем в Костанае судя по опросам все против войны и за Украину


Цитата:
Vit:
А когда на детский пляж украина мины сбросила на детей. А когда молодую девушку во дворе миной убило вместе с ребёнком.

А когда российские войска уничтожали целые поселки в Чечне вам жалко было мирных людей и детей? А когда российская устроила резню в самашках? Или это не считово?))

[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 14:00]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 13:50
#9
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Почему у нас нет еще митингов в поддержку украинского народа..
Не помешало бы как то об этом подумать, тем кто против войны.

[Исправлено: 111, 04.05.2022 - 13:50]
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
954
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 14:19
#10
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Цитата:
Vit:
Кто эти мины разбрасывал

Сынок,вот вообще не удивлюсь что сам дед и разбрасывал. Люди его мышления и окружения они совсем другие. Мы (народ) для них просто стадо и ради своих интересов и денег им нас вообще ... Или ты не согласен?
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
954
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 14:23
#11
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А вот в меж этнических браках да,вот как быть? И традиции разные и вообще не понять кто и какой национальности получился и случись чего куда и к кому им бежать? Плохо это.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11018
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 14:28
#12
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Цитата:
Сабыр:

Не че плохого не вижу. Всю жизнь в Казахстане отмечали наурыз русские вместе с казахами . А Пасху вон даже Марик отмечал. Так же в межэтнических браках отмечают общие праздники .

[Исправлено: Iney, 04.05.2022 - 14:53]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12052
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 14:38
#13
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Цитата:
Сабыр:
вот в меж этнических браках да,вот как быть

Моя никогда не была в политике, просто по Тик Току смотрит, иногда спрашивает риторически, Путин там с ума что ли сошел..
Почему то больше жалеет народ Украины..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12357
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 04.05.22 - 14:50
#14
Комментарий удален модератором.
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