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≡ Таможенные пошлины на импорт авто не увеличились - КГД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44153
Таможенные пошлины на импорт авто не увеличились - КГД
Отправлено: 04.05.22 - 14:27
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В соцсетях распространяется информация, что якобы увеличились ставки пошлин при растаможивании автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана. В Комитете госдоходов Министерства финансов опровергли эту информацию.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
954
Re: Таможенные пошлины на импорт авто не увеличились - КГД
Отправлено: 04.05.22 - 14:27
#1
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Вы когда ставки утиль сбора утвердите? Столько машин люди уже полгода не могут оформить!
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