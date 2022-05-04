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≡ Токаев подписал указ об образовании трех новых областей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44153
Токаев подписал указ об образовании трех новых областей
Отправлено: 04.05.22 - 12:14
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании областей Абай, Жетісу и Ұлытау. Глава государства постановил перенести административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Қонаев.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24823
Re: Токаев подписал указ об образовании трех новых областей
Отправлено: 04.05.22 - 12:14
#1
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А Тургайская область?... :-o
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
954
Re: Токаев подписал указ об образовании трех новых областей
Отправлено: 04.05.22 - 14:25
#2
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Цитата:
drakon:
А Тургайская область?

Нам бы желательно тоже их спихнуть. Столько денег уходит с обл бюджета в бескрайние степи,а что в ответ? А так респуб бюджет будет их содержать. Нам только выгода.
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