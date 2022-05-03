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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:42
Цитата:
Хм..
Ладно.
Слив как говорят засчитан.
Тема закрыта.
maxsaf:
НГ посредничает
НГ посредничает
Хм..
Ладно.
Слив как говорят засчитан.
Тема закрыта.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:44
Цитата:
Я в данном случае, меня попросили быть посредником, но был и помогающим.
Вот тут то нет да или нет..
maxsaf:
ты кто, помогающий или посредник?
ты кто, помогающий или посредник?
Я в данном случае, меня попросили быть посредником, но был и помогающим.
Вот тут то нет да или нет..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:45
Посредникам я мягко сказал что таких тут не любят..
Вот маленькая месть электрона и сбылась..
Вот маленькая месть электрона и сбылась..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9337
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:49
Цитата:
Про каких посредников речь? да и что за месть моя такая? подробнее можно?
ПС- не томи, а то счас спать пойду, завтра вставать рано, самолёт. А после отпуска может и не поговорим уже.
[Исправлено: elektron, 03.05.2022 - 18:53]
111:
Посредникам я мягко сказал что таких тут не любят.. Вот маленькая месть электрона и сбылась..
Посредникам я мягко сказал что таких тут не любят.. Вот маленькая месть электрона и сбылась..
Про каких посредников речь? да и что за месть моя такая? подробнее можно?
ПС- не томи, а то счас спать пойду, завтра вставать рано, самолёт. А после отпуска может и не поговорим уже.
[Исправлено: elektron, 03.05.2022 - 18:53]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:51
Цитата:
Кто попросил?
111:
Я в данном случае, меня попросили быть посредником
Я в данном случае, меня попросили быть посредником
Кто попросил?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:53
Цитата:
Тогда тут "тада", да?
111:
Вот тут то нет да или нет..
Вот тут то нет да или нет..
Тогда тут "тада", да?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:54
Цитата:
Снова открыта
111:
Тема закрыта.
Тема закрыта.
Снова открыта
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1590
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 00:30
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Бывает)))
[Исправлено: Змея Подколодная, 04.05.2022 - 00:31]
36 депутатов поддержали изменение статуса русского языка в Конституции – мажилисмен
Цитата:
Мы предложили исключить из Конституции формулировку, которой аргументируют сейчас многие, о том, что (русский язык – КазТАГ) используется наравне с государственным. Предложили закон «О государственном языке». Сегодня подписались 36 депутатов, то есть более 30%. Мы активно поддерживаем закон «О государственном языке», скоро будет лишь государственный язык, а русского языка не будет (в Конституции – КазТАГ)», - сказал Иса на встрече с родителями в школе-гимназии №93 Нур-Султана.
Цитата:
Депутат Казбек Иса заявил, что не предлагал внести поправки в Конституцию по статусу русского языка
Цитата:
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Казбек Иса опроверг информацию о том, что группа депутатов якобы предложила исключить из Конституции положение о том, что русский язык используется наравне с государственным, передает Zakon.kz.
Казбек Иса заявил, что его слова вырвали из контекста и такие поправки в закон депутаты не вносили.
Казбек Иса заявил, что его слова вырвали из контекста и такие поправки в закон депутаты не вносили.
Бывает)))
[Исправлено: Змея Подколодная, 04.05.2022 - 00:31]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 00:53
"Российский режиссер Карен Шахназаров в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» пообещал, что всех противников буквы Z будет ожидать стерилизация."
О как..
О как..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 10:16
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 10:19
Пробегаемся по последней сотне комментов на всякий случай и?
Фактов Глумления нет!
Можем же сами соблюдать свои собственные правила, если захотим!
Фактов Глумления нет!
Можем же сами соблюдать свои собственные правила, если захотим!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 10:37
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 11:02
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 11:21
Цитата:
Ваши картинки всегда топ!)
Козлов я:
Ваши картинки всегда топ!)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 11:39
Цитата:
Спасибо!
lavprof:
Спасибо!
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