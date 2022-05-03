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Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс вакцинации против Covid-19
Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс вакцинации против Covid-19
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