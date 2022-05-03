Прогноз на 5 дней
ясно+5°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 38% влажность
  • Ю, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс вакцинации против Covid-19
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44150
Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс вакцинации против Covid-19
Отправлено: 03.05.22 - 17:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление о полном повторном курсе вакцинации. Интервал между последней прививкой и повторным полным курсом вакцинации против должен составлять не менее трёх месяцев.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8473
Re: Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс...
Отправлено: 03.05.22 - 17:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Интервал между последней прививкой и повторным полным курсом вакцинации против должен составлять не менее трёх месяцев

решили подсадить на иглу?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11014
Re: Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс...
Отправлено: 03.05.22 - 18:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это моя тема)). Сколько я пережил. Страшно было. Лучше колитесь . Я два месяца потерял
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11014
Re: Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс...
Отправлено: 03.05.22 - 18:29
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои родители укололись! Они просто знают как болел я , когда только это всё начилось когда медсестра мне поддверь просувывала рецепты . Когда я дома две недели по ютубу учился уколы себе делать!. Когда всё таки меня положили в больницу и нг устроило конкурс и мою врач не наградили. 100 штук обещали.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11014
Re: Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс...
Отправлено: 03.05.22 - 18:39
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не когда не забуду как меня нг швырнуло! . Я и фамл писал в открытую на форуме моего врача .и фотки .
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1274
Re: Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс...
Отправлено: 03.05.22 - 21:55
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
и нг устроило конкурс и мою врач не наградили

Это был не конкурс, а акция "Народное признание".
Цитата:
Vit:
Не когда не забуду как меня нг швырнуло!

Лауреатов выбирала комиссия. Мы писали об этом здесь
Цитата:
Vit:
Я и фамл писал в открытую на форуме моего врача .и фотки .

Куда именно вы направляли письмо? По условиям можно было направить
на адрес ng@ng.kz или на редакционный WhatsApp +7-747-907-57-92 или на ул. Майлина, 2/3.
Профайл Посетить вебсайт
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1251
Re: Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс...
Отправлено: 04.05.22 - 00:22
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если не беречь свой иммунитет, то и вакцинация слабо поможет.
Нужно тепло одеваться, нормально отдыхать, и беречь нервы.
Вакцинация не панацея, если человек после прививки ведёт себя как бессмертный.
Мою маму (83 года) невозможно было уговорить на вакцинацию по причине её деменции. И при этом она не болела ковидом, и я уже не припомню, когда болела гриппом.
Всё потому, что она соблюдает описанные выше правила.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS