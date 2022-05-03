Re: Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс...

Отправлено: - 00:22

Если не беречь свой иммунитет, то и вакцинация слабо поможет.

Нужно тепло одеваться, нормально отдыхать, и беречь нервы.

Вакцинация не панацея, если человек после прививки ведёт себя как бессмертный.

Мою маму (83 года) невозможно было уговорить на вакцинацию по причине её деменции. И при этом она не болела ковидом, и я уже не припомню, когда болела гриппом.

Всё потому, что она соблюдает описанные выше правила.