Отправлено: - 00:30

36 депутатов поддержали изменение статуса русского языка в Конституции – мажилисмен

Мы предложили исключить из Конституции формулировку, которой аргументируют сейчас многие, о том, что (русский язык – КазТАГ) используется наравне с государственным. Предложили закон «О государственном языке». Сегодня подписались 36 депутатов, то есть более 30%. Мы активно поддерживаем закон «О государственном языке», скоро будет лишь государственный язык, а русского языка не будет (в Конституции – КазТАГ)», - сказал Иса на встрече с родителями в школе-гимназии №93 Нур-Султана.

Депутат Казбек Иса заявил, что не предлагал внести поправки в Конституцию по статусу русского языка

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Казбек Иса опроверг информацию о том, что группа депутатов якобы предложила исключить из Конституции положение о том, что русский язык используется наравне с государственным, передает Zakon.kz.

Казбек Иса заявил, что его слова вырвали из контекста и такие поправки в закон депутаты не вносили.

[Исправлено: Змея Подколодная, 04.05.2022 - 00:31]

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