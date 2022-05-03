36 депутатов поддержали изменение статуса русского языка в Конституции – мажилисмен
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Мы предложили исключить из Конституции формулировку, которой аргументируют сейчас многие, о том, что (русский язык – КазТАГ) используется наравне с государственным. Предложили закон «О государственном языке». Сегодня подписались 36 депутатов, то есть более 30%. Мы активно поддерживаем закон «О государственном языке», скоро будет лишь государственный язык, а русского языка не будет (в Конституции – КазТАГ)», - сказал Иса на встрече с родителями в школе-гимназии №93 Нур-Султана.
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Депутат Казбек Иса заявил, что не предлагал внести поправки в Конституцию по статусу русского языка
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Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Казбек Иса опроверг информацию о том, что группа депутатов якобы предложила исключить из Конституции положение о том, что русский язык используется наравне с государственным, передает Zakon.kz. Казбек Иса заявил, что его слова вырвали из контекста и такие поправки в закон депутаты не вносили.
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