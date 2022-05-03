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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12013
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:42
#14536
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Цитата:
maxsaf:
НГ посредничает

Хм..
Ладно.
Слив как говорят засчитан.
Тема закрыта.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12013
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:44
#14537
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Цитата:
maxsaf:
ты кто, помогающий или посредник?

Я в данном случае, меня попросили быть посредником, но был и помогающим.
Вот тут то нет да или нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12013
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:45
#14538
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Посредникам я мягко сказал что таких тут не любят..
Вот маленькая месть электрона и сбылась..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9337
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:49
#14539
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Цитата:
111:
Посредникам я мягко сказал что таких тут не любят.. Вот маленькая месть электрона и сбылась..

Про каких посредников речь? да и что за месть моя такая? подробнее можно?

ПС- не томи, а то счас спать пойду, завтра вставать рано, самолёт. А после отпуска может и не поговорим уже.

[Исправлено: elektron, 03.05.2022 - 18:53]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:51
#14540
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Цитата:
111:
Я в данном случае, меня попросили быть посредником

Кто попросил? :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:53
#14541
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Цитата:
111:
Вот тут то нет да или нет..

Тогда тут "тада", да? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:54
#14542
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Цитата:
111:
Тема закрыта.

Снова открыта :lol:
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1590
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 00:30
#14543
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Цитата:
36 депутатов поддержали изменение статуса русского языка в Конституции – мажилисмен

Цитата:
Мы предложили исключить из Конституции формулировку, которой аргументируют сейчас многие, о том, что (русский язык – КазТАГ) используется наравне с государственным. Предложили закон «О государственном языке». Сегодня подписались 36 депутатов, то есть более 30%. Мы активно поддерживаем закон «О государственном языке», скоро будет лишь государственный язык, а русского языка не будет (в Конституции – КазТАГ)», - сказал Иса на встрече с родителями в школе-гимназии №93 Нур-Султана.


Цитата:
Депутат Казбек Иса заявил, что не предлагал внести поправки в Конституцию по статусу русского языка

Цитата:
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Казбек Иса опроверг информацию о том, что группа депутатов якобы предложила исключить из Конституции положение о том, что русский язык используется наравне с государственным, передает Zakon.kz.
Казбек Иса заявил, что его слова вырвали из контекста и такие поправки в закон депутаты не вносили.



Бывает)))

[Исправлено: Змея Подколодная, 04.05.2022 - 00:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12013
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.05.22 - 00:53
#14544
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"Российский режиссер Карен Шахназаров в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» пообещал, что всех противников буквы Z будет ожидать стерилизация."

О как..
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