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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:11
Цитата:
хорошо, если одна найдётся. Хотя реально уверен они есть и их много. Но жить то им тоже хочется.
maxsaf:
А сколько таких бабушек в КЗ?
А сколько таких бабушек в КЗ?
хорошо, если одна найдётся. Хотя реально уверен они есть и их много. Но жить то им тоже хочется.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:12
Цитата:
Я тоже самое сказал ему немного выше, или ниже..
Ну а мелочь такая то по полторы, то по 500 детишкам отправлять, это же позор..
Надо наверно по 500 ойро..
А то что я старался, мелочь.
Ладно, богатые побеждают .
maxsaf:
Прекрасно)
Прекрасно)
Я тоже самое сказал ему немного выше, или ниже..
Ну а мелочь такая то по полторы, то по 500 детишкам отправлять, это же позор..
Надо наверно по 500 ойро..
А то что я старался, мелочь.
Ладно, богатые побеждают .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16266
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:13
Цитата:
Ну если тихо, без конкурсов - то не позор))
111:
Ну а мелочь такая то по полторы, то по 500 детишкам отправлять, это же позор..
Ну а мелочь такая то по полторы, то по 500 детишкам отправлять, это же позор..
Ну если тихо, без конкурсов - то не позор))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:14
Цитата:
Лукавить то не надо.
Ты там на полном серьезе то против меня начал задвигать обвинения..
Как будто это больше жизни..
elektron:
нашёл подобного, но даже если и есть вопрос, то это скорее вопрос принципа.
нашёл подобного, но даже если и есть вопрос, то это скорее вопрос принципа.
Лукавить то не надо.
Ты там на полном серьезе то против меня начал задвигать обвинения..
Как будто это больше жизни..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:15
Цитата:
Я говорил про Нижний Тагил.
elektron:
При чём тут Нижний Тагил то?
При чём тут Нижний Тагил то?
Я говорил про Нижний Тагил.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 336
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:16
Цитата:
Это я к тому, что цели такой нет.
Чаще - просто раздаём.
maxsaf:
излишки надо продавать.
излишки надо продавать.
Это я к тому, что цели такой нет.
Чаще - просто раздаём.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:17
Цитата:
А где ты видел что это делается тихо?
maxsaf:
Ну если тихо,
Ну если тихо,
А где ты видел что это делается тихо?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:19
Цитата:
Ой тю, обиделся никак? а как же это?
Цитата:
111:
Лукавить то не надо. Ты там на полном серьезе то против меня начал задвигать обвинения.. Как будто это больше жизни..
Лукавить то не надо. Ты там на полном серьезе то против меня начал задвигать обвинения.. Как будто это больше жизни..
Ой тю, обиделся никак? а как же это?
Цитата:
111: Меня лично ничего тут не задевает никогда..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:21
Цитата:
Так меня это и не задело.
Это задело тех, ради кого это все начинало делаться .
Почему ты думаешь что меня лично?
Нет.
elektron:
Меня лично ничего тут не задевает никогда
Меня лично ничего тут не задевает никогда
Так меня это и не задело.
Это задело тех, ради кого это все начинало делаться .
Почему ты думаешь что меня лично?
Нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:22
Цитата:
Что уже забыл?
Цитата:
111:
Я говорил про Нижний Тагил.
Я говорил про Нижний Тагил.
Что уже забыл?
Цитата:
111: Ужос пропаганды.. Нижний Тагил..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:23
Лично я могу писать о чем угодно.
Просто конкурс был проектом, который если останется, тоже поможет хоть кому то..
Ну да ладно..
Наверно какпя то зависть, это естественно..
Просто конкурс был проектом, который если останется, тоже поможет хоть кому то..
Ну да ладно..
Наверно какпя то зависть, это естественно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:24
Цитата:
Ну и чего так нервничаем тогда?Цитата:
Кого например, факты в студию.
111:
Так меня это и не задело.
Так меня это и не задело.
Ну и чего так нервничаем тогда?Цитата:
111:
Это задело тех, ради кого это все начинало делаться .
Это задело тех, ради кого это все начинало делаться .
Кого например, факты в студию.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:24
Цитата:
Это не ужос, пропаганды, нарисовать на ней букву Зю?
elektron:
Что уже забыл? Цитата
Что уже забыл? Цитата
Это не ужос, пропаганды, нарисовать на ней букву Зю?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:25
Цитата:
Ужос в том, что ты даже представления не имеешь о том, что бабушка совершила. и не понимаешь и походу никогда не поймёшь этого.
111:
Это не ужос, пропаганды, нарисовать на ней букву Зю?
Это не ужос, пропаганды, нарисовать на ней букву Зю?
Ужос в том, что ты даже представления не имеешь о том, что бабушка совершила. и не понимаешь и походу никогда не поймёшь этого.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:26
Просто удар был сделан по самым незащищенным, в пользу какой то личной маленькой мести..
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