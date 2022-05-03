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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:11
#14506
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Цитата:
maxsaf:
А сколько таких бабушек в КЗ?

хорошо, если одна найдётся. :lol: Хотя реально уверен они есть и их много. Но жить то им тоже хочется.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12005
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:12
#14507
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Цитата:
maxsaf:
Прекрасно)

Я тоже самое сказал ему немного выше, или ниже..
Ну а мелочь такая то по полторы, то по 500 детишкам отправлять, это же позор..
Надо наверно по 500 ойро..
А то что я старался, мелочь.
Ладно, богатые побеждают .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16266
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:13
#14508
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Цитата:
111:
Ну а мелочь такая то по полторы, то по 500 детишкам отправлять, это же позор..

Ну если тихо, без конкурсов - то не позор))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12005
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:14
#14509
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Цитата:
elektron:
нашёл подобного, но даже если и есть вопрос, то это скорее вопрос принципа.

Лукавить то не надо.
Ты там на полном серьезе то против меня начал задвигать обвинения..
Как будто это больше жизни..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12005
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:15
#14510
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Цитата:
elektron:
При чём тут Нижний Тагил то?

Я говорил про Нижний Тагил.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
336
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:16
#14511
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Цитата:
maxsaf:
излишки надо продавать.

Это я к тому, что цели такой нет.
Чаще - просто раздаём. :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12005
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:17
#14512
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Цитата:
maxsaf:
Ну если тихо,

А где ты видел что это делается тихо?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:19
#14513
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Цитата:
111:
Лукавить то не надо. Ты там на полном серьезе то против меня начал задвигать обвинения.. Как будто это больше жизни..

Ой тю, обиделся никак? а как же это?
Цитата:
111: Меня лично ничего тут не задевает никогда..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12005
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:21
#14514
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Цитата:
elektron:
Меня лично ничего тут не задевает никогда

Так меня это и не задело.
Это задело тех, ради кого это все начинало делаться .
Почему ты думаешь что меня лично?
Нет.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:22
#14515
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Цитата:
111:
Я говорил про Нижний Тагил.

Что уже забыл?
Цитата:
111: Ужос пропаганды.. Нижний Тагил..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12005
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:23
#14516
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Лично я могу писать о чем угодно.
Просто конкурс был проектом, который если останется, тоже поможет хоть кому то..
Ну да ладно..
Наверно какпя то зависть, это естественно..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:24
#14517
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Цитата:
111:
Так меня это и не задело.

Ну и чего так нервничаем тогда?Цитата:
111:
Это задело тех, ради кого это все начинало делаться .

Кого например, факты в студию. 8-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12005
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:24
#14518
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Цитата:
elektron:
Что уже забыл? Цитата

Это не ужос, пропаганды, нарисовать на ней букву Зю?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:25
#14519
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Цитата:
111:
Это не ужос, пропаганды, нарисовать на ней букву Зю?

Ужос в том, что ты даже представления не имеешь о том, что бабушка совершила. и не понимаешь и походу никогда не поймёшь этого.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12005
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 23:26
#14520
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Просто удар был сделан по самым незащищенным, в пользу какой то личной маленькой мести..
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