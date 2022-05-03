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≡ Будут ли изымать землю у дачников? - План застройки микрорайона Юбилейный представили на общественных слушаниях в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44150
Будут ли изымать землю у дачников? - План застройки микрорайона Юбилейный представили на общественных слушаниях в Костанае
Отправлено: 03.05.22 - 18:14
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В 11 часов для участия в слушаниях зарегистрировались 134 человека, в основном это были владельцы дачных участков в ПК "Юбилйный". Людям не хватало мест и многие слушали стоя.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4938
Re: Будут ли изымать землю у дачников? - План застройки...
Отправлено: 03.05.22 - 18:14
#1
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Цитата:
обсутить
---это что - описка , опечатка или автор так думает , что так и надо писать ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11986
Re: Будут ли изымать землю у дачников? - План застройки...
Отправлено: 03.05.22 - 18:20
#2
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Как хорошо что у нас мир..
Какие то проблемы, непонятные сегодня для некоторых народов..
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
426
Re: Будут ли изымать землю у дачников? - План застройки...
Отправлено: 03.05.22 - 18:23
#3
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Цитата:
Гога:
это что - описка , опечатка или автор так думает , что так и надо писать ?

Спасибо, исправили
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4938
Re: Будут ли изымать землю у дачников? - План застройки...
Отправлено: 03.05.22 - 18:23
#4
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вошел директор ТОО «БК-Строй» Валерий ПОЛЕШКО. -----По - прежнему на коне !!Молодец !!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4938
Re: Будут ли изымать землю у дачников? - План застройки...
Отправлено: 03.05.22 - 18:24
#5
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Цитата:
111:
Какие то проблемы,

----Но тебя же они не касаются?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11986
Будут ли изымать землю у дачников? - План застройки микрорайона Юбилейный представили на общественных слушаниях в Костанае
Отправлено: 03.05.22 - 18:28
#6
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Цитата:
Гога:
Но тебя же они не касаются

С чего это?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
806
Будут ли изымать землю у дачников? - План застройки микрорайона Юбилейный представили на общественных слушаниях в Костанае
Отправлено: 03.05.22 - 21:38
#7
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Алексей Пидронов прав, сначала надо избавиться от свалки, а то ее поджигают по ночам, а людям рядом жить и дышать гарью?

[Исправлено: arman_kst, 03.05.2022 - 21:39]
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