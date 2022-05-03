Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Будут ли изымать землю у дачников? - План застройки микрорайона Юбилейный представили на общественных слушаниях в Костанае
Будут ли изымать землю у дачников? - План застройки микрорайона Юбилейный представили на общественных слушаниях в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать