Отправлено: - 15:18

В пресс-службе акимата области добавили, что переход Есимовой на другой должность не связан с сокращением количества заместителей у акимов согласно поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

Деятельность Бахыт Амангельдиновны позволила достичь эффективных результатов в социальной сфере региона

Цитата:ну-ну, так все и поверили.Цитата:Главный вопрос, с которым к ней обращались - ВОЗВРАТ нашего времени так и остался не решен. А теперь и спросить не с кого...А это хороший выход... менять чиновников каждый год, чтобы вопросы и проблемы жителей не выполнять.