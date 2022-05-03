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≡ На одного заместителя меньше стало у акима Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44150
На одного заместителя меньше стало у акима Костанайской области
Отправлено: 03.05.22 - 15:18
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Как сообщил глава региона Архимед Мухамбетов на своей странице в Instagram, Бахыт Есимова перешла на должность заместителя заведующего отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8471
Re: На одного заместителя меньше стало у акима Костанайской...
Отправлено: 03.05.22 - 15:18
#1
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Цитата:
В пресс-службе акимата области добавили, что переход Есимовой на другой должность не связан с сокращением количества заместителей у акимов согласно поручению президента Касым-Жомарта Токаева.


ну-ну, так все и поверили.

Цитата:
Деятельность Бахыт Амангельдиновны позволила достичь эффективных результатов в социальной сфере региона

Главный вопрос, с которым к ней обращались - ВОЗВРАТ нашего времени так и остался не решен. А теперь и спросить не с кого...
А это хороший выход... менять чиновников каждый год, чтобы вопросы и проблемы жителей не выполнять.
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Сэм
§ Сэм
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
405
На одного заместителя меньше стало у акима Костанайской области
Отправлено: 03.05.22 - 17:06
#2
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Цитата:
перешла на должность заместителя заведующего отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК


Не удивлюсь если в АП есть должность "зам зама заведующего отдела по контролю за правильным перекладыванием бумажек с одного стола на другой".

[Исправлено: Сэм, 03.05.2022 - 17:08]

[Исправлено: Сэм, 03.05.2022 - 17:09]
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
138
Re: На одного заместителя меньше стало у акима Костанайской...
Отправлено: 03.05.22 - 21:13
#3
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Был на совещании в конце марта. Понравилось профессиональное отношение Бахыт Амангельдиевны к задаваемым вопросам,к работе. Зауважал её. Это чисто мое мнение, еще подумал: грамотный и компетентный руководитель.
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