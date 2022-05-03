Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 19:47

Основные правила поминовения усопших на Радуницу Вспоминать об ушедших в мир иной следует так:Первым делом нужно привести могилки в порядок. Оптимальным временем для этого является понедельник, то есть за день до прощания с умершими родственниками.Во вторник следует пойти в церковь, дабы заказать заупокойную службу по своим родственникам. Для этого их имена заранее пишут на бумаге для подачи в церкви.Рекомендуется отстоять утреннюю службу в честь поминовения своих близких. Также церкви нужно приобрести свечу, чтобы в дальнейшем взять ее на кладбище.По приходу на кладбище зажигают свечу, приобретенную в церкви. Чтобы избежать задувания огня ветром, свечу желательно поставить в какую-либо емкость. Аналогом церковной свечи может выступать поминальная свеча, которая изначально продается в соответствующей емкости. Стоит отметить, что сейчас поминальные свечи, как правило, тоже можно приобрести в церкви.После этого совершается моление об усопших родственниках. Такую молитву можно узнать в церкви или найти в специальном молитвенном издании.Далее следует трапеза, представляющая собой физическое (немолитвенное) поминовение усопших. Однако нужно помнить, что трапеза для живых – мертвым материальная пища не нужна. В связи с этим не рекомендуется оставлять еду (тем более, освященную – кулич, яйца и так далее) на кладбище, так как это только засоряет могилу или спровоцирует прилет птиц, которые также могут спровоцировать беспорядок.По возвращению домой также желательно помолиться за души умерших родственников.Запреты при поминовении усопших на Радуницу На могилках не следует заниматься следующим:Не допускается устраивать пьянку ни на кладбище, ни дома.Нежелательно плакать на кладбище. Живые приходят отдать дань умершим и помолиться за них, а не страдать. Напротив, родственники отправились в свою постоянную обитель, где ждут живых, и за это стоит радоваться.Не допускается оставлять алкоголь для покойников. Таким образом, поминовение усопших – это, в первую очередь, духовное поминовение.