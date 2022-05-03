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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:31
#14431
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Цитата:
Гога:
-К , сожалению , нет - о

Ты из помянул, выпил три рюмочки, посидел с семьей и друзьями, оскорблял ли кого, ругался, делал ли Глумление?
Я вот немного помянул, сейчас на улицу проветрится, потом или прямо там, опять помяну..
Усопших у меня много и ты обязан помнить каждого..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:32
#14432
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Цитата:
Гога:
Как чебуреки готовить ??

Это другая тема, мирная.
Сейчас, видя россиян на нашем сайте, не до мирных разговоров..
Все равно опошлят и вспомнят или Зю или Зюленского..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4925
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:33
#14433
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Цитата:
111:
Если б каждый помнил своих усопших как я,

-----Ты можешь уже вообще говорить от своего имени во множественном числе . Был такой - Николай II .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4925
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:35
#14434
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Цитата:
111:
потом или прямо там, опять помяну.

===Пивом ?? А вообще-то поминая , не пьют .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:36
#14435
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Цитата:
гражданин СССР:
Ветка превратилась в театр одного актера,

Вам чужды слова Шекспира?
Тогда давайте слова Симониан..
О постели..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4925
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:37
#14436
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Цитата:
111:
Жаль что ты не знаешь нашей истории.

---Ты уже определись как-то ? На двух стульях тяжело сидеть .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:37
#14437
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Цитата:
Гога:
вообще-то поминая , не пьют .

Это вы уже там сами..
У нас очень даже пьют и оставляют стопарик на могилке, сигареты, печеньки, конфетки..
Да ты оказывается никогда не поминал?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4925
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:39
#14438
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Цитата:
111:
Я вот немного помянул, сейчас на улицу проветрится, потом или прямо там, опять помяну.

----Немного . Но этого мало . Надо догнаться ;-) И потом - на форум .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:41
#14439
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Цитата:
Гога:
Немного . Но этого мало .

Не важно, ибо помним.
А не только на 9 мая..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4925
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:41
#14440
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Цитата:
111:
Вам чужды слова Шекспира?

---Ты бы вторую часть предложения прочел от гражданина .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:42
#14441
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Цитата:
Гога:
На двух стульях тяжело сидеть

О, это модное изречение сегодня в России.
Определись - ты За войну или поотив российской армии..
И ты туда же..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:44
#14442
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Цитата:
Гога:
Ты бы вторую часть предложения прочел

Если он ставит абсолютно разные вещи в одно предложение..
Хм .
Зачем на глупость отвечать еще большей глупостью?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4925
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:46
#14443
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Цитата:
111:
У нас очень даже пьют и оставляют стопарик на могилке

------Не нужно есть или пить на кладбище, оставлять на могиле куличи и крашеные яйца, а также рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего». Мы, конечно, верим, что душа его жива, но причем тут физическая пища? Это противоречит всем христианским традициям и порицается Церковью. Трапезы на кладбищах – это дохристианская языческая традиция, не имеющая ничего общего с православием,
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4925
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:47
#14444
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Основные правила поминовения усопших на Радуницу Вспоминать об ушедших в мир иной следует так:Первым делом нужно привести могилки в порядок. Оптимальным временем для этого является понедельник, то есть за день до прощания с умершими родственниками.Во вторник следует пойти в церковь, дабы заказать заупокойную службу по своим родственникам. Для этого их имена заранее пишут на бумаге для подачи в церкви.Рекомендуется отстоять утреннюю службу в честь поминовения своих близких. Также церкви нужно приобрести свечу, чтобы в дальнейшем взять ее на кладбище.По приходу на кладбище зажигают свечу, приобретенную в церкви. Чтобы избежать задувания огня ветром, свечу желательно поставить в какую-либо емкость. Аналогом церковной свечи может выступать поминальная свеча, которая изначально продается в соответствующей емкости. Стоит отметить, что сейчас поминальные свечи, как правило, тоже можно приобрести в церкви.После этого совершается моление об усопших родственниках. Такую молитву можно узнать в церкви или найти в специальном молитвенном издании.Далее следует трапеза, представляющая собой физическое (немолитвенное) поминовение усопших. Однако нужно помнить, что трапеза для живых – мертвым материальная пища не нужна. В связи с этим не рекомендуется оставлять еду (тем более, освященную – кулич, яйца и так далее) на кладбище, так как это только засоряет могилу или спровоцирует прилет птиц, которые также могут спровоцировать беспорядок.По возвращению домой также желательно помолиться за души умерших родственников.Запреты при поминовении усопших на Радуницу На могилках не следует заниматься следующим:Не допускается устраивать пьянку ни на кладбище, ни дома.Нежелательно плакать на кладбище. Живые приходят отдать дань умершим и помолиться за них, а не страдать. Напротив, родственники отправились в свою постоянную обитель, где ждут живых, и за это стоит радоваться.Не допускается оставлять алкоголь для покойников. Таким образом, поминовение усопших – это, в первую очередь, духовное поминовение.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:48
#14445
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Цитата:
Гога:
Мы, конечно, верим, что душа его жива, но причем тут физическая пища?

Ой, да ладно то уже..
У вас в России и не курят и не пьют, и не красят яйца, не делают блинов и не варят компоты .
Вам просто война в голову далеко зашла
У нас все и пьют и едят, и очень, очень много людей на поминках было..
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