Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:31
Цитата:
Ты из помянул, выпил три рюмочки, посидел с семьей и друзьями, оскорблял ли кого, ругался, делал ли Глумление?
Я вот немного помянул, сейчас на улицу проветрится, потом или прямо там, опять помяну..
Усопших у меня много и ты обязан помнить каждого..
Гога:
-К , сожалению , нет - о
-К , сожалению , нет - о
Ты из помянул, выпил три рюмочки, посидел с семьей и друзьями, оскорблял ли кого, ругался, делал ли Глумление?
Я вот немного помянул, сейчас на улицу проветрится, потом или прямо там, опять помяну..
Усопших у меня много и ты обязан помнить каждого..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:32
Цитата:
Это другая тема, мирная.
Сейчас, видя россиян на нашем сайте, не до мирных разговоров..
Все равно опошлят и вспомнят или Зю или Зюленского..
Гога:
Как чебуреки готовить ??
Как чебуреки готовить ??
Это другая тема, мирная.
Сейчас, видя россиян на нашем сайте, не до мирных разговоров..
Все равно опошлят и вспомнят или Зю или Зюленского..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:33
Цитата:
-----Ты можешь уже вообще говорить от своего имени во множественном числе . Был такой - Николай II .
111:
Если б каждый помнил своих усопших как я,
Если б каждый помнил своих усопших как я,
-----Ты можешь уже вообще говорить от своего имени во множественном числе . Был такой - Николай II .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:35
Цитата:
===Пивом ?? А вообще-то поминая , не пьют .
111:
потом или прямо там, опять помяну.
потом или прямо там, опять помяну.
===Пивом ?? А вообще-то поминая , не пьют .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:36
Цитата:
Вам чужды слова Шекспира?
Тогда давайте слова Симониан..
О постели..
гражданин СССР:
Ветка превратилась в театр одного актера,
Ветка превратилась в театр одного актера,
Вам чужды слова Шекспира?
Тогда давайте слова Симониан..
О постели..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:37
Цитата:
---Ты уже определись как-то ? На двух стульях тяжело сидеть .
111:
Жаль что ты не знаешь нашей истории.
Жаль что ты не знаешь нашей истории.
---Ты уже определись как-то ? На двух стульях тяжело сидеть .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:37
Цитата:
Это вы уже там сами..
У нас очень даже пьют и оставляют стопарик на могилке, сигареты, печеньки, конфетки..
Да ты оказывается никогда не поминал?
Гога:
вообще-то поминая , не пьют .
вообще-то поминая , не пьют .
Это вы уже там сами..
У нас очень даже пьют и оставляют стопарик на могилке, сигареты, печеньки, конфетки..
Да ты оказывается никогда не поминал?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:39
Цитата:
----Немного . Но этого мало . Надо догнаться И потом - на форум .
111:
Я вот немного помянул, сейчас на улицу проветрится, потом или прямо там, опять помяну.
Я вот немного помянул, сейчас на улицу проветрится, потом или прямо там, опять помяну.
----Немного . Но этого мало . Надо догнаться И потом - на форум .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:41
Цитата:
Не важно, ибо помним.
А не только на 9 мая..
Гога:
Немного . Но этого мало .
Немного . Но этого мало .
Не важно, ибо помним.
А не только на 9 мая..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:41
Цитата:
---Ты бы вторую часть предложения прочел от гражданина .
111:
Вам чужды слова Шекспира?
Вам чужды слова Шекспира?
---Ты бы вторую часть предложения прочел от гражданина .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:42
Цитата:
О, это модное изречение сегодня в России.
Определись - ты За войну или поотив российской армии..
И ты туда же..
Гога:
На двух стульях тяжело сидеть
На двух стульях тяжело сидеть
О, это модное изречение сегодня в России.
Определись - ты За войну или поотив российской армии..
И ты туда же..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:44
Цитата:
Если он ставит абсолютно разные вещи в одно предложение..
Хм .
Зачем на глупость отвечать еще большей глупостью?
Гога:
Ты бы вторую часть предложения прочел
Ты бы вторую часть предложения прочел
Если он ставит абсолютно разные вещи в одно предложение..
Хм .
Зачем на глупость отвечать еще большей глупостью?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:46
Цитата:
------Не нужно есть или пить на кладбище, оставлять на могиле куличи и крашеные яйца, а также рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего». Мы, конечно, верим, что душа его жива, но причем тут физическая пища? Это противоречит всем христианским традициям и порицается Церковью. Трапезы на кладбищах – это дохристианская языческая традиция, не имеющая ничего общего с православием,
111:
У нас очень даже пьют и оставляют стопарик на могилке
У нас очень даже пьют и оставляют стопарик на могилке
------Не нужно есть или пить на кладбище, оставлять на могиле куличи и крашеные яйца, а также рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего». Мы, конечно, верим, что душа его жива, но причем тут физическая пища? Это противоречит всем христианским традициям и порицается Церковью. Трапезы на кладбищах – это дохристианская языческая традиция, не имеющая ничего общего с православием,
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:47
Основные правила поминовения усопших на Радуницу Вспоминать об ушедших в мир иной следует так:Первым делом нужно привести могилки в порядок. Оптимальным временем для этого является понедельник, то есть за день до прощания с умершими родственниками.Во вторник следует пойти в церковь, дабы заказать заупокойную службу по своим родственникам. Для этого их имена заранее пишут на бумаге для подачи в церкви.Рекомендуется отстоять утреннюю службу в честь поминовения своих близких. Также церкви нужно приобрести свечу, чтобы в дальнейшем взять ее на кладбище.По приходу на кладбище зажигают свечу, приобретенную в церкви. Чтобы избежать задувания огня ветром, свечу желательно поставить в какую-либо емкость. Аналогом церковной свечи может выступать поминальная свеча, которая изначально продается в соответствующей емкости. Стоит отметить, что сейчас поминальные свечи, как правило, тоже можно приобрести в церкви.После этого совершается моление об усопших родственниках. Такую молитву можно узнать в церкви или найти в специальном молитвенном издании.Далее следует трапеза, представляющая собой физическое (немолитвенное) поминовение усопших. Однако нужно помнить, что трапеза для живых – мертвым материальная пища не нужна. В связи с этим не рекомендуется оставлять еду (тем более, освященную – кулич, яйца и так далее) на кладбище, так как это только засоряет могилу или спровоцирует прилет птиц, которые также могут спровоцировать беспорядок.По возвращению домой также желательно помолиться за души умерших родственников.Запреты при поминовении усопших на Радуницу На могилках не следует заниматься следующим:Не допускается устраивать пьянку ни на кладбище, ни дома.Нежелательно плакать на кладбище. Живые приходят отдать дань умершим и помолиться за них, а не страдать. Напротив, родственники отправились в свою постоянную обитель, где ждут живых, и за это стоит радоваться.Не допускается оставлять алкоголь для покойников. Таким образом, поминовение усопших – это, в первую очередь, духовное поминовение.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 19:48
Цитата:
Ой, да ладно то уже..
У вас в России и не курят и не пьют, и не красят яйца, не делают блинов и не варят компоты .
Вам просто война в голову далеко зашла
У нас все и пьют и едят, и очень, очень много людей на поминках было..
Гога:
Мы, конечно, верим, что душа его жива, но причем тут физическая пища?
Мы, конечно, верим, что душа его жива, но причем тут физическая пища?
Ой, да ладно то уже..
У вас в России и не курят и не пьют, и не красят яйца, не делают блинов и не варят компоты .
Вам просто война в голову далеко зашла
У нас все и пьют и едят, и очень, очень много людей на поминках было..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: drakon, 111, elektron, Гога
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать