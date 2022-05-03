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≡ Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс вакцинации против Covid-19
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44149
Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс вакцинации против Covid-19
Отправлено: 03.05.22 - 17:27
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Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление о полном повторном курсе вакцинации. Интервал между последней прививкой и повторным полным курсом вакцинации против должен составлять не менее трёх месяцев.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8471
Re: Казахстанцам разрешили повторно пройти полный курс...
Отправлено: 03.05.22 - 17:27
#1
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Цитата:
Интервал между последней прививкой и повторным полным курсом вакцинации против должен составлять не менее трёх месяцев

решили подсадить на иглу?
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