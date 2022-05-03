Victor Yang: Ты думаешь что в Великобритании смотрят Россию-1? И
Нет, никто из политиков не интересуется, что говорит доаеренное лицо Путина на Федеральном канале! Как и в России не смотрят ни одной иностранной новости! Тебе то самому не смешно? Да и сначала было слово Его. Потом Лавров. Потом Симониан, теперь этот пугальщик.. Просто так наверно говорить не будут. Значит планируют что то.. Терять то собственно нечего..
П.П.С... Или П.С. Или P.S..
У вас там ни о чем более не думают в поминальные дни, кроме как отбросить ядерные бомбы на всех критиканов войны?
Ну раз у вас не читают иностранных новостей, помогу.. Си эн эн..
"Официальные лица США и Запада называют 9 мая днем, когда президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине. В настоящий момент действия РФ на украинской территории квалифицируются как спецоперация. Объявление войны позволит мобилизовать резервные силы России. Об этом пишет CNN. 9 мая в России отмечается «День Победы». Эта дата символизирует победу над нацистами в 1945 году.
Ой, да как обычно, либероидные диверсанты в действии. Сами готовят провокации, сами рисуют, вешают, фотографируют и воют потом во всю луженую глотку. Хватает предателей хайпожоров, продавшихся буржуям за бочку варенья с печеньками.
По телевизору по российскому тоже передавали что министр обороны Великобритании сказал. что 9 мая Россия обьявит войну Украине. опровержений с российской стороны я пока не слышал. Да и доверия особого нет, когда то официальные лица России о вторжении в Украину тоже говорили. что такого не будет никогда. Еще сегодня с утра смотрел вчерашнюю программу время покажет, там депутат госдумы хитро ощерившись сказал. " а мы еще посмотрим и посчитаем. кто проводил парад Победы , а кто нет интересно в чей огород камень? Ещё слышал по телевизору. что ветеранам войны в России дадут по 10000 рублей. Но парад при этом будет, а может как у нас по человечней будет
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