Отправлено: - 14:51

111:

Просто так наверно говорить не будут.

Значит планируют что то..



Цитата:Иногда даже ботинками по трибуне стучат для того, чтобы другие идиоты чего лишнего не планировали. Это же Борька из страны велосипедов первым начал ядерными бомбами размахивать.