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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 960 из 961«1...958959960961»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 14:40
#14386
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Цитата:
Victor Yang:
Ты думаешь что в Великобритании смотрят Россию-1? И

Нет, никто из политиков не интересуется, что говорит доаеренное лицо Путина на Федеральном канале!
Как и в России не смотрят ни одной иностранной новости!
Тебе то самому не смешно?
Да и сначала было слово Его.
Потом Лавров.
Потом Симониан, теперь этот пугальщик..
Просто так наверно говорить не будут.
Значит планируют что то..
Терять то собственно нечего..

П.П.С...
Или П.С.
Или P.S..

У вас там ни о чем более не думают в поминальные дни, кроме как отбросить ядерные бомбы на всех критиканов войны?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2035
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 14:51
#14387
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Цитата:
111:
Просто так наверно говорить не будут.
Значит планируют что то..

Иногда даже ботинками по трибуне стучат для того, чтобы другие идиоты чего лишнего не планировали. Это же Борька из страны велосипедов первым начал ядерными бомбами размахивать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 14:58
#14388
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Ну раз у вас не читают иностранных новостей, помогу..
Си эн эн..

"Официальные лица США и Запада называют 9 мая днем, когда президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине. В настоящий момент действия РФ на украинской территории квалифицируются как спецоперация. Объявление войны позволит мобилизовать резервные силы России. Об этом пишет CNN.
9 мая в России отмечается «День Победы». Эта дата символизирует победу над нацистами в 1945 году.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 15:05
#14389
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Ну и ошибки в России по русскому и где?



Это те грамотеи, что букву Зю только выучить успели..

[Исправлено: 111, 03.05.2022 - 15:07]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 15:06
#14390
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Ладно, мы как то в Рудном очутились, после деревни на челябинской трассе, теперь домой, в Костанай..
Не скучайте..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 15:13
#14391
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Цитата:
111:
где?

да, где?) откуда картинка то?)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2035
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 16:14
#14392
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Цитата:
lavprof:
да, где?) откуда картинка то?)

Ой, да как обычно, либероидные диверсанты в действии. Сами готовят провокации, сами рисуют, вешают, фотографируют и воют потом во всю луженую глотку. Хватает предателей хайпожоров, продавшихся буржуям за бочку варенья с печеньками.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 17:15
#14393
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Цитата:
lavprof:
да, где?) откуда картинка то?)

С самого что ни на есть Екатеринбурга..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 17:16
#14394
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Цитата:
Маркс:
Сами готовят провокации, сами рисуют, вешают,

Сами себя убивают в Украине..
Ну ну..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 17:20
#14395
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Цитата:
111:
С самого что ни на есть Екатеринбурга..

а поподробнее?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 17:21
#14396
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Цитата:
lavprof:
поподробнее

Поподробней читай Рускую Семерку и будь в курсе всех событий!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 17:24
#14397
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Цитата:
lavprof:
обласкал

У редакции надо спросить, не у нас.
Нарушений просто полно наверно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 17:36
#14398
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"МИД РФ обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве».

Еще одна страна предатель..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
269
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 17:37
#14399
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По телевизору по российскому тоже передавали что министр обороны Великобритании сказал. что 9 мая Россия обьявит войну Украине. опровержений с российской стороны я пока не слышал. Да и доверия особого нет, когда то официальные лица России о вторжении в Украину тоже говорили. что такого не будет никогда. Еще сегодня с утра смотрел вчерашнюю программу время покажет, там депутат госдумы хитро ощерившись сказал. " а мы еще посмотрим и посчитаем. кто проводил парад Победы , а кто нет интересно в чей огород камень? Ещё слышал по телевизору. что ветеранам войны в России дадут по 10000 рублей. Но парад при этом будет, а может как у нас по человечней будет
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
269
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 17:39
#14400
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Парад Победы это проверка на вшивость?
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