Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 18% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Человек большой души" - Турнир по настольному теннису для специальных спортсменов памяти Нонны Рубан провели в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44145
"Человек большой души" - Турнир по настольному теннису для специальных спортсменов памяти Нонны Рубан провели в Костанае
Отправлено: 03.05.22 - 15:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Турнир по настольному теннису в рамках "Казахстанской специальной олимпиады" прошел в областной коррекционной школе-интернате. Участвовали в нем 48 спортсменов с особенными образовательными потребностями из Пешковки, Рудного и Костаная.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2782
Re: "Человек большой души" - Турнир по настольному...
Отправлено: 03.05.22 - 15:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасно общались с Нонной еще с комсомольских лет в Денисовке. Широкой души человеком была. Рад, что память о ней не забудется благодаря этому турниру.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS