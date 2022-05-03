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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11943
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.22 - 15:01
#7321
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Цитата:
drakon:
Нет, Марик. Это блондинка

Моя тоже красит и красит, только в красноватый оттенок какой то, хочет в дымчатый, но там времени надо и денег
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24817
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.05.22 - 15:01
#7322
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Это Чёрный Тюльпан... :oops:
Профайл
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