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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11933
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:46
#14371
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Цитата:
Vit:
Пойду схожу на кладбище. Помину братишку. Вы тоже можете. Он совсем молодой ушёл от нас, не успел пожить совсем.

Соболезнования.
Мы тоже на кладбище, но в деревню, там трое наших, ее мать, брат и братишка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11933
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:50
#14372
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Блины делали на днях, сегодня без блинов, с чебуреками поедем, водки , сигареты там оставим.
Полотенца на кресты надо взять..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11933
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:59
#14373
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Цветы интересно не живые где продают..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15229
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 09:55
#14374
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Цитата:
111:
О, Россия начала запугивать, видимо от отчаяния на первое мая страны запада.. "Телеведущий Дмитрий Киселев подробно рассказал, как можно уничтожить Великобританию. В эфире «России-1» он назвал два способа."

Ты думаешь что в Великобритании смотрят Россию-1? И почему слова телеведущего ты ассоциируешь со страной?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 10:09
#14375
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Немцам на фоне конфликта на Украине рекомендовали сделать дома запас продуктов и лекарств на случай ЧС из расчета потребления 1 человека в течение 10 дней. Глава МВД Ненси Фэзер со страниц газеты Handelsblatt посоветовала немцам обратиться к списку федерального ведомства по защите населения:
20 л воды;
3,5 кг круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля;
4 кг овощей и бобовых;
2,5 кг фруктов и орехов;
2,6 л молока и молочных продуктов;
1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка; 357 гр жиров и масел;
продукты на свой вкус, например мед или шоколад.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 10:12
#14376
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Почему Канада усыпляет бедных?
С прошлого года канадский закон позволяет как богатым, так и бедным покончить с собой, особенно тем, кто слишком беден, чтобы продолжать жить достойно. На самом деле вечно щедрое канадское государство даже заплатит за их смерть. Чего он не будет делать, так это тратить деньги, чтобы позволить им жить, вместо того, чтобы убивать себя. Достаточно скоро канадцы со всей страны обнаружили, что, хотя в противном случае они предпочли бы жить, они были слишком бедны, чтобы улучшить свои условия до приемлемой степени.
Еще до того, как был принят законопроект C-7, было много сообщений о злоупотреблениях. Мужчина с нейродегенеративным заболеванием показал парламенту, что медсестры и специалист по медицинской этике в больнице пытались принудить его к самоубийству, угрожая разорить его дополнительными расходами или выгоняя его из больницы, а также лишая его воды в течение 20 дней. Практически каждая группа по защите прав инвалидов в стране выступила против нового закона. Безрезультатно: на этот раз правительство сочло удобным игнорировать это. С тех пор все стало только хуже. Женщину из Онтарио принудили к эвтаназии , потому что ее жилищные льготы не позволяли ей получить лучшее жилье, которое не усугубляло ее мучительную аллергию. Другая женщина-инвалид подала заявление о смерти, потому что она «просто не может позволить себе жить дальше». Другая обратилась за эвтаназией , потому что из -за долга, связанного с Covid, она не могла оплатить лечение, которое сделало ее хроническую боль не терпимой. СМИ Канады проявляют на удивление мало интереса к открытому социальному убийству граждан в одной из самых богатых стран мира. Возможно, как и многие врачи, журналисты боятся обвинений в « непрогрессивности » из-за того, что ставят под сомнение новую культуру смерти. В следующем году шлюзы откроются еще больше, когда люди, страдающие психическими заболеваниями — еще одна непропорционально бедная группа — получат право на эвтаназию, хотя врачи и медсестры -энтузиасты уже опередили закон. Уже ведутся разговоры о том, чтобы предоставить доступ к эвтаназии и совершеннолетним, и несовершеннолетним.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
603
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 10:38
#14377
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11933
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 11:08
#14378
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Выбирали какие то цветы..
На зеленом между прочим..
Дороговато, куда деваться..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11933
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 11:16
#14379
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Ну все, с Богом как говорится..

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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
334
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 12:09
#14380
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Цитата:
Victor Yang:

Начинать надо с того, чтобы послушать, что сказал Киселёв.
А он начал с того, что упомянул угрозы применения ядерного оружия в адрес России со стороны Британии.
А всё остальное, что он сказал - предупреждение Британии о последствиях.
Но "цивилизованные" и "правдивые" журналисты, как обычно, высветили всё так, как выгодно Западу.
А кто не умеет думать своей головой, тупо повторяют это враньё.
Всё просто.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 12:11
#14381
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Цитата:
Skeptic:
что сказал Киселёв

У него большая ферма по разведению кроликов
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15229
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 12:19
#14382
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Цитата:
YESNO:
Немцам на фоне конфликта на Украине рекомендовали сделать дома запас продуктов

Такими темпами сметать всё начнут.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24812
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 12:22
#14383
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Цитата:
111:
как говорится..

Красавчик, Амирка... :oops:

[Исправлено: drakon, 03.05.2022 - 12:23]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11933
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 12:23
#14384
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Ну вот и все, помянуть усопших много и не надо, немного внимания..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11933
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 12:24
#14385
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Цитата:
drakon:
Красавчик, Амирка...

Уже все с детства знает..
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