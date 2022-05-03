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Почему Канада усыпляет бедных?С прошлого года канадский закон позволяет как богатым, так и бедным покончить с собой, особенно тем, кто слишком беден, чтобы продолжать жить достойно. На самом деле вечно щедрое канадское государство даже заплатит за их смерть. Чего он не будет делать, так это тратить деньги, чтобы позволить им жить, вместо того, чтобы убивать себя. Достаточно скоро канадцы со всей страны обнаружили, что, хотя в противном случае они предпочли бы жить, они были слишком бедны, чтобы улучшить свои условия до приемлемой степени.Еще до того, как был принят законопроект C-7, было много сообщений о злоупотреблениях. Мужчина с нейродегенеративным заболеванием показал парламенту, что медсестры и специалист по медицинской этике в больнице пытались принудить его к самоубийству, угрожая разорить его дополнительными расходами или выгоняя его из больницы, а также лишая его воды в течение 20 дней. Практически каждая группа по защите прав инвалидов в стране выступила против нового закона. Безрезультатно: на этот раз правительство сочло удобным игнорировать это. С тех пор все стало только хуже. Женщину из Онтарио принудили к эвтаназии , потому что ее жилищные льготы не позволяли ей получить лучшее жилье, которое не усугубляло ее мучительную аллергию. Другая женщина-инвалид подала заявление о смерти, потому что она «просто не может позволить себе жить дальше». Другая обратилась за эвтаназией , потому что из -за долга, связанного с Covid, она не могла оплатить лечение, которое сделало ее хроническую боль не терпимой. СМИ Канады проявляют на удивление мало интереса к открытому социальному убийству граждан в одной из самых богатых стран мира. Возможно, как и многие врачи, журналисты боятся обвинений в « непрогрессивности » из-за того, что ставят под сомнение новую культуру смерти. В следующем году шлюзы откроются еще больше, когда люди, страдающие психическими заболеваниями — еще одна непропорционально бедная группа — получат право на эвтаназию, хотя врачи и медсестры -энтузиасты уже опередили закон. Уже ведутся разговоры о том, чтобы предоставить доступ к эвтаназии и совершеннолетним, и несовершеннолетним.