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Первые праздничные мероприятия начнутся уже послезавтра, 5 мая. Артисты в течение трех дней будут ездить домой к ветеранам и организовывать для них музыкальные поздравления. А в сам День Победы, 9 мая, планируется легкоатлетический пробег, возложение цветов в Парке Победы, а также концертные программы.