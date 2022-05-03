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≡ Какие мероприятия ждут горожан на День Победы в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44141
Какие мероприятия ждут горожан на День Победы в Костанае?
Отправлено: 03.05.22 - 10:29
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Первые праздничные мероприятия начнутся уже послезавтра, 5 мая. Артисты в течение трех дней будут ездить домой к ветеранам и организовывать для них музыкальные поздравления. А в сам День Победы, 9 мая, планируется легкоатлетический пробег, возложение цветов в Парке Победы, а также концертные программы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8469
Re: Какие мероприятия ждут горожан на День Победы в Костанае?
Отправлено: 03.05.22 - 10:29
#1
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Цитата:
Церемония возложения цветов Парк Победы 9 мая, 10.00

Уточните, шествие как и прежде с площади перед акиматом? Во сколько?
Или акиматовским если и бояться людей с портретами и лентами, то бояться до конца.
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