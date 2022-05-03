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≡ Определился соперник «Тобола» и стало известно расписание серии игр за 3-е место в чемпионате Казахстана по баскетболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44141
Определился соперник «Тобола» и стало известно расписание серии игр за 3-е место в чемпионате Казахстана по баскетболу
Отправлено: 03.05.22 - 09:36
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Соперник костанайского «Тобола» в борьбе за бронзовые награды XXX чемпионата Казахстана по баскетболу среди команд Национальной лиги, а также второй финалист определялись в полуфинальной серии между командами «Барсы Атырау» и «Актобе».
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
603
Re: Определился соперник «Тобола» и стало известно расписание...
Отправлено: 03.05.22 - 09:36
#1
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Поправьте описание под фото - на первом Антон Быков, на втором - Шаим Куанов)
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
425
Определился соперник «Тобола» и стало известно расписание серии игр за 3-е место в чемпионате Казахстана по баскетболу
Отправлено: 03.05.22 - 10:03
#2
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Цитата:
lavprof:
Поправьте описание под фото - на первом Антон Быков, на втором - Шаим Куанов)

Спасибо, исправили
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