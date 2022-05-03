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Определился соперник «Тобола» и стало известно расписание серии игр за 3-е место в чемпионате Казахстана по баскетболу
Определился соперник «Тобола» и стало известно расписание серии игр за 3-е место в чемпионате Казахстана по баскетболу
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