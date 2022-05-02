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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 958 из 959«1...956957958959»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 21:21
#14356
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Лучше про футбол..

Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
645
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 21:27
#14357
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Цитата:
Гога:
Это не открывается здесь

Может территориально открывается
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 21:29
#14358
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И про самокаты..

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16254
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 22:42
#14359
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Цитата:
111:
Лучше про футбол..

Лучше чем про что?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 00:36
#14360
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Цитата:
111:
Данные ООН, Вциом, и Избирком с Левадой..

---Ты серьезно веришь этим источникам ?? :-P :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 00:42
#14361
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Цитата:
YESNO:
Может территориально открывается

---Да , тут много заблокировали у нас . Надо через VPN - но не хочу .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 00:43
#14362
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Цитата:
maxsaf:
Лучше чем про что?

-----Про чебуреки :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9320
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 02:16
#14363
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Цитата:
Гога:
---Ты серьезно веришь этим источникам ??

да какие источники? Источники может и достоверны.
Но это просто болтовня. Потому что такие источники не будут считать
Цитата:
111: Тоже какая никакая пропаганда, но ей верят 92 процента россиян..

Голоса верящие пропаганде. :lol:
Да и не одно ссылки до сих пор не было, по всем вопросам к ООН и прочим.
Так, лишь бы что ляпнуть. 8-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 03:20
#14364
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Цитата:
elektron:
Так, лишь бы что ляпнуть.

------Согласен , 100%
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2031
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:11
#14365
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Цитата:
elektron:
Так, лишь бы что ляпнуть.

Спит сейчас, не будите! Умаялся писать по 300 комментов в день. Как ещё не заработал себе профессиональную болезнь машинисток, болезнь Нотта? Просто удивительной стойкости человек. Проснется в солнечный полдень и опять начнет думать о голодающих африканских детишках, уплетая за обе щеки бешбар с пиццей. Не жалеет себя, все о чужих судьбах печется, глушит горе пивом, топит печаль вселенную.

Потом поедет осматривать свои кладовые в Рудном, не побил ли жучок запасы муки, не прогрызли ли мыши мешки с отрубями, не отложили ли мухи личинки в ляШки конские. А потом опять на диван, работать военным и кулинарным экспертом в четыре руки. А для этого нужно хорошо кушать, как минимум за двоих, чтобы не пасть на полях форумных баталий от усталости и недоедания.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:28
#14366
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Ну что, Родительский день, поминки.
Все покрасили яйца?
Все купили цветы, венки, водочки для трех рюмок и усопшим?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:32
#14367
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За меня не переживайте, мы свято чтим традиции и уже проснулись, чтоб начать поминать..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16254
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:39
#14368
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О, я вовремя, успел к началу. Занимаю место поближе к манежу :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11006
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:41
#14369
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Цитата:
111: Ну что, Родительский день, поминки
Да сегодня у меня выходной. Пойду схожу на кладбище. Помину братишку. Вы тоже можете. Он совсем молодой ушёл от нас, не успел пожить совсем.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11006
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:43
#14370
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Он младше меня. Вот что не успел в живую ему сказать как я его люблю. Теперь вот приходится на могилке это ему говорить. Любите своих близких пока есть возможность.
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