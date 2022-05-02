Отправлено: - 08:11

elektron:

Так, лишь бы что ляпнуть.



Цитата:Спит сейчас, не будите! Умаялся писать по 300 комментов в день. Как ещё не заработал себе профессиональную болезнь машинисток, болезнь Нотта? Просто удивительной стойкости человек. Проснется в солнечный полдень и опять начнет думать о голодающих африканских детишках, уплетая за обе щеки бешбар с пиццей. Не жалеет себя, все о чужих судьбах печется, глушит горе пивом, топит печаль вселенную.Потом поедет осматривать свои кладовые в Рудном, не побил ли жучок запасы муки, не прогрызли ли мыши мешки с отрубями, не отложили ли мухи личинки в ляШки конские. А потом опять на диван, работать военным и кулинарным экспертом в четыре руки. А для этого нужно хорошо кушать, как минимум за двоих, чтобы не пасть на полях форумных баталий от усталости и недоедания.