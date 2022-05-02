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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 21:21
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 645
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 21:27
Цитата:
Может территориально открывается
Гога:
Это не открывается здесь
Это не открывается здесь
Может территориально открывается
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 21:29
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 22:42
Цитата:
Лучше чем про что?
111:
Лучше про футбол..
Лучше про футбол..
Лучше чем про что?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 00:36
Цитата:
---Ты серьезно веришь этим источникам ??
111:
Данные ООН, Вциом, и Избирком с Левадой..
Данные ООН, Вциом, и Избирком с Левадой..
---Ты серьезно веришь этим источникам ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 00:42
Цитата:
---Да , тут много заблокировали у нас . Надо через VPN - но не хочу .
YESNO:
Может территориально открывается
Может территориально открывается
---Да , тут много заблокировали у нас . Надо через VPN - но не хочу .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 00:43
Цитата:
-----Про чебуреки
maxsaf:
Лучше чем про что?
Лучше чем про что?
-----Про чебуреки
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9320
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 02:16
Цитата:
да какие источники? Источники может и достоверны.
Но это просто болтовня. Потому что такие источники не будут считать
Цитата:
Голоса верящие пропаганде.
Да и не одно ссылки до сих пор не было, по всем вопросам к ООН и прочим.
Так, лишь бы что ляпнуть.
Гога:
---Ты серьезно веришь этим источникам ??
---Ты серьезно веришь этим источникам ??
да какие источники? Источники может и достоверны.
Но это просто болтовня. Потому что такие источники не будут считать
Цитата:
111: Тоже какая никакая пропаганда, но ей верят 92 процента россиян..
Голоса верящие пропаганде.
Да и не одно ссылки до сих пор не было, по всем вопросам к ООН и прочим.
Так, лишь бы что ляпнуть.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 03:20
Цитата:
------Согласен , 100%
elektron:
Так, лишь бы что ляпнуть.
Так, лишь бы что ляпнуть.
------Согласен , 100%
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2031
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:11
Цитата:
Спит сейчас, не будите! Умаялся писать по 300 комментов в день. Как ещё не заработал себе профессиональную болезнь машинисток, болезнь Нотта? Просто удивительной стойкости человек. Проснется в солнечный полдень и опять начнет думать о голодающих африканских детишках, уплетая за обе щеки бешбар с пиццей. Не жалеет себя, все о чужих судьбах печется, глушит горе пивом, топит печаль вселенную.
Потом поедет осматривать свои кладовые в Рудном, не побил ли жучок запасы муки, не прогрызли ли мыши мешки с отрубями, не отложили ли мухи личинки в ляШки конские. А потом опять на диван, работать военным и кулинарным экспертом в четыре руки. А для этого нужно хорошо кушать, как минимум за двоих, чтобы не пасть на полях форумных баталий от усталости и недоедания.
elektron:
Так, лишь бы что ляпнуть.
Так, лишь бы что ляпнуть.
Спит сейчас, не будите! Умаялся писать по 300 комментов в день. Как ещё не заработал себе профессиональную болезнь машинисток, болезнь Нотта? Просто удивительной стойкости человек. Проснется в солнечный полдень и опять начнет думать о голодающих африканских детишках, уплетая за обе щеки бешбар с пиццей. Не жалеет себя, все о чужих судьбах печется, глушит горе пивом, топит печаль вселенную.
Потом поедет осматривать свои кладовые в Рудном, не побил ли жучок запасы муки, не прогрызли ли мыши мешки с отрубями, не отложили ли мухи личинки в ляШки конские. А потом опять на диван, работать военным и кулинарным экспертом в четыре руки. А для этого нужно хорошо кушать, как минимум за двоих, чтобы не пасть на полях форумных баталий от усталости и недоедания.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:28
Ну что, Родительский день, поминки.
Все покрасили яйца?
Все купили цветы, венки, водочки для трех рюмок и усопшим?
Все покрасили яйца?
Все купили цветы, венки, водочки для трех рюмок и усопшим?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:32
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:39
О, я вовремя, успел к началу. Занимаю место поближе к манежу
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:41
Цитата:
111: Ну что, Родительский день, поминкиДа сегодня у меня выходной. Пойду схожу на кладбище. Помину братишку. Вы тоже можете. Он совсем молодой ушёл от нас, не успел пожить совсем.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.05.22 - 08:43
Он младше меня. Вот что не успел в живую ему сказать как я его люблю. Теперь вот приходится на могилке это ему говорить. Любите своих близких пока есть возможность.
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