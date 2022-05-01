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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 488 из 488«1...486487488
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 21:03
#7306
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----Вечерний Краснодар . Поселок * Австрия* - таунхаусы .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.05.22 - 00:09
#7307
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Цитата:
drakon:
А дом ваще 32 этажа.

----Всего 24 этажа
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11924
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.05.22 - 01:00
#7308
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Хотел бы я жить на 24м..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.05.22 - 01:06
#7309
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Цитата:
111:
Хотел бы я жить на 24м..

---Продай несколько квартир - и кумпи здесь . В центре есть 33этажный .
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24811
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.05.22 - 11:15
#7310
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Цитата:
111:
Хотел бы я жить на 24м..

А я живу, на земле. Этаж так и
называется - "Этаж, на земле".
У вас - второй, у нас - первый... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11924
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.05.22 - 21:49
#7311
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Цитата:
Гога:
Продай несколько квартир - и кумпи здесь . В

Раньше думал об этом, теперь немного подожду с Россией, что то неохота детей на войну отправлять..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11924
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.05.22 - 21:49
#7312
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Цитата:
drakon:
У вас - второй, у нас - первый

Это как?
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Страница 488 из 488«1...486487488
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