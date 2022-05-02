Прогноз на 5 дней
ясно+12°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 19% влажность
  • С-СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 956 из 957«1...954955956957»
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4892
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 15:43
#14326
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Какая скушная и неинтересная жизнь у нас..

----Так ты днями и ночами на форуме сидишь ? Выйди на улицу , окунись в жизнь - с сыном футбол поиграй.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 15:50
#14327
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У нас до сих пор на русском..

Просто некоторые "забили" на закон :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 16:01
#14328
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
не делай никаких конкурсов

И конкурсы смешные, и тамада веселый :lol: Цитата:
111:
вашего Мэтра

О, да :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 16:04
#14329
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто в курсе, знаменитое мед. учреждение в Затоболовке так и работает?)
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2780
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 16:27
#14330
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
не устали ещё ?


Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2780
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 16:29
#14331
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
знаменитое мед. учреждение в Затоболовке так и работает?)

Да, существует. И объявляет новый набор клиентов. :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:06
#14332
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так что тут у нас?
Прочитали, подумали?
Да, действительно, а иначе зачем мы тут..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:11
#14333
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Просто некоторые "забили" на закон

Просто соблюдать все законы, будь то религиозные либо какие то депутатские, все невозможно..
Это понимают и сами создатели законов, нарушая то тут то там..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:15
#14334
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
--Так ты днями и ночами на форуме сидишь ? Выйди на улицу

Форум и есть наша жизнь.
По моему это то тут всем ясно?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4892
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:19
#14335
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Форум и есть наша жизнь.

----Не обобщай , за всех не говори .Лучше ребенком займись .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:21
#14336
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а пока в России илет охота на ведьм, то есть на геев..

"Михаилу Шахназарову пришлась не по душе речь 55-летнего исполнителя. Он заявил, что Киркоров неспроста защищает Галкина. По мнению популярного журналиста, артисты выгораживают друг друга, выполняя указы Запада по распространению гомосексуальной псевдокультуры.
Также писатель причислил у «голубым» и Сергея Лазарева."
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:22
#14337
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, но Соседов то открытый гей, но патриот..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:23
#14338
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Не обобщай , за всех не говори

Как это не обобщай?
Мы сидим тут по 15 лет на этом форуме..
Или ты стоишь?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:28
#14339
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как..

«Он (Зеленский - прим.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он гей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была кровь гея"

Хм..
Ну наверно кто то что то там держал..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:31
#14340
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще охота на ведьм, новая пропаганда.
Если уже не знаешь, нет аргументов, почему кто то тебе не нравится, загляни к нему в постель..
Ну хоть у нас то эта пропаганда не проходит..
Ужос какой то..
Профайл
Страница 956 из 957«1...954955956957»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS