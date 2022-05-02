Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 17:31

Вообще охота на ведьм, новая пропаганда.

Если уже не знаешь, нет аргументов, почему кто то тебе не нравится, загляни к нему в постель..

Ну хоть у нас то эта пропаганда не проходит..

Ужос какой то..