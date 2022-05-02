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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 15:43
Цитата:
----Так ты днями и ночами на форуме сидишь ? Выйди на улицу , окунись в жизнь - с сыном футбол поиграй.
111:
Какая скушная и неинтересная жизнь у нас..
Какая скушная и неинтересная жизнь у нас..
----Так ты днями и ночами на форуме сидишь ? Выйди на улицу , окунись в жизнь - с сыном футбол поиграй.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 15:50
Цитата:
Просто некоторые "забили" на закон
111:
У нас до сих пор на русском..
У нас до сих пор на русском..
Просто некоторые "забили" на закон
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 16:01
Цитата:
И конкурсы смешные, и тамада веселый Цитата:
О, да
111:
не делай никаких конкурсов
не делай никаких конкурсов
И конкурсы смешные, и тамада веселый Цитата:
111:
вашего Мэтра
вашего Мэтра
О, да
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 16:04
Кто в курсе, знаменитое мед. учреждение в Затоболовке так и работает?)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 16:27
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 16:29
Цитата:
Да, существует. И объявляет новый набор клиентов.
maxsaf:
знаменитое мед. учреждение в Затоболовке так и работает?)
знаменитое мед. учреждение в Затоболовке так и работает?)
Да, существует. И объявляет новый набор клиентов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:06
Ну так что тут у нас?
Прочитали, подумали?
Да, действительно, а иначе зачем мы тут..
Прочитали, подумали?
Да, действительно, а иначе зачем мы тут..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:11
Цитата:
Просто соблюдать все законы, будь то религиозные либо какие то депутатские, все невозможно..
Это понимают и сами создатели законов, нарушая то тут то там..
maxsaf:
Просто некоторые "забили" на закон
Просто некоторые "забили" на закон
Просто соблюдать все законы, будь то религиозные либо какие то депутатские, все невозможно..
Это понимают и сами создатели законов, нарушая то тут то там..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:15
Цитата:
Форум и есть наша жизнь.
По моему это то тут всем ясно?
Гога:
--Так ты днями и ночами на форуме сидишь ? Выйди на улицу
--Так ты днями и ночами на форуме сидишь ? Выйди на улицу
Форум и есть наша жизнь.
По моему это то тут всем ясно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:19
Цитата:
----Не обобщай , за всех не говори .Лучше ребенком займись .
111:
Форум и есть наша жизнь.
Форум и есть наша жизнь.
----Не обобщай , за всех не говори .Лучше ребенком займись .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:21
Ну а пока в России илет охота на ведьм, то есть на геев..
"Михаилу Шахназарову пришлась не по душе речь 55-летнего исполнителя. Он заявил, что Киркоров неспроста защищает Галкина. По мнению популярного журналиста, артисты выгораживают друг друга, выполняя указы Запада по распространению гомосексуальной псевдокультуры.
Также писатель причислил у «голубым» и Сергея Лазарева."
"Михаилу Шахназарову пришлась не по душе речь 55-летнего исполнителя. Он заявил, что Киркоров неспроста защищает Галкина. По мнению популярного журналиста, артисты выгораживают друг друга, выполняя указы Запада по распространению гомосексуальной псевдокультуры.
Также писатель причислил у «голубым» и Сергея Лазарева."
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:22
Странно, но Соседов то открытый гей, но патриот..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:23
Цитата:
Как это не обобщай?
Мы сидим тут по 15 лет на этом форуме..
Или ты стоишь?
Гога:
Не обобщай , за всех не говори
Не обобщай , за всех не говори
Как это не обобщай?
Мы сидим тут по 15 лет на этом форуме..
Или ты стоишь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:28
О как..
«Он (Зеленский - прим.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он гей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была кровь гея"
Хм..
Ну наверно кто то что то там держал..
«Он (Зеленский - прим.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он гей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была кровь гея"
Хм..
Ну наверно кто то что то там держал..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 17:31
Вообще охота на ведьм, новая пропаганда.
Если уже не знаешь, нет аргументов, почему кто то тебе не нравится, загляни к нему в постель..
Ну хоть у нас то эта пропаганда не проходит..
Ужос какой то..
Если уже не знаешь, нет аргументов, почему кто то тебе не нравится, загляни к нему в постель..
Ну хоть у нас то эта пропаганда не проходит..
Ужос какой то..
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