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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15227
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 12:01
#14311
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Цитата:
YESNO:
9 мая

Думается мне что будет большая провокация в этот день со стороны Украины - они слишком его ассоциируют лично с Путиным.
Да и власти Украины слишком много делают ставки на "символизм". То Азов-сталь у них что-то символизирует, то керамический петух.

[Исправлено: Victor Yang, 02.05.2022 - 12:03]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 12:04
#14312
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Цитата:
111:
В магазине что ли работал?

Ну, типа того ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11899
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 13:38
#14313
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Цитата:
Victor Yang:
Думается мне что будет большая провокация в этот день со стороны Украины -

Защита Родины, по твоему провокация?
Быстро же ты стал говорить речи Симониян..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11899
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 13:44
#14314
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Цитата:
maxsaf:
Ну, типа того

У нас до сих пор на русском..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11899
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 14:35
#14315
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А неплохо это, быть как все..
Никуда не высовывайся, хвали/// и восхваляй президента совершенно другой страны..

[Исправлено: Iney, 02.05.2022 - 14:41]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11899
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 14:40
#14316
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Не показывай картинок, не делай фотообзоров, не сочиняй саркастические стишки, не делай никаких конкурсов, не помогай детям за счет призов..
И это еще не усе..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11899
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 14:42
#14317
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Это вообще каким нужно быть, чтобы наконец в своем маленьком сером мирке увидеть что то новое, кричать - неть!
Какая скушная и неинтересная жизнь у нас..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11899
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 14:46
#14318
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Парадокс..
Дошло уже до того, что мы сами же придумали какие то правила, которые на 95 процентов были придуманы лично против одного пользователя, вашего Мэтра, сами же этими правилами недовольны, мол они же разрабатывались только против одного, а почему применяются и по отношению к нам...
А что мы собственно хотели?
Думали вме будет так же, как мы и привыкли, серо, угрюмо и стремно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11899
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 14:55
#14319
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Раздражение тем, что человек не бот, а реален..
То есть кто то там, за своим ником сидит и стыдится показать свою тихую и серую жизнь и таких людей бесит, что у кого то она все таки есть и кто независимо ни от каких то там суждений и пустых домыслов..
Как, такого быть не может!
О, Белая Ворона среди нас, кричим мы!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11899
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 14:57
#14320
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И все это происходит только вдуматься, в пересечении наших религиозных постов и ровно в Праздник Единства народов!
Мне кажется, что это просто провокация какая то!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11899
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 15:03
#14321
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Тем более что если учитывать, что завтра поминки..
Хотя бы в эти дни можно не трясти своими вениками, которые насобирали по углам, где то еще, паутины лжи, скверны, зловония?
Почему именно на перекрестке всех этих традиций, пасхи, уразы, дня Единства, мы злоупотребляем, разнося вокруг себя какие то свои сакральные страхи, ужасы в своей голове, смуту?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11899
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 15:05
#14322
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Не нравится зарядка на уроке..
Господи, никто никогда не делал утренней зарядки в школе?
Это просто мистика какая то..
Я прекрасно помню эти моменты и делать вид, что этого не было, просто какое то внутреннее недоразумение..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
642
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 15:19
#14323
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Фильтруйте хрюканину.
P.s что не на самом деле

[Исправлено: YESNO, 02.05.2022 - 15:21]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
642
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 15:26
#14324
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Цитата:
Victor Yang:
что будет большая провокация

Она уже чух чух. Паровоз прибавил ход
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4891
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.05.22 - 15:40
#14325
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Сладкоголосый , не устали ещё ? Куда не зайдешь - все троится в глазах от единичек :-o
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