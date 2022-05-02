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≡ Какие мероприятия запланированы ко Дню защитника Отечества в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44138
Какие мероприятия запланированы ко Дню защитника Отечества в Костанае?
Отправлено: 02.05.22 - 11:29
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В этом году Казахстан отмечает 30-летие национальных вооруженных сил РК. В Костанае в этот день планируется мото-авто пробег, выставка военных атрибутов и праздничный концерт.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11886
Re: Какие мероприятия запланированы ко Дню защитника Отечества в...
Отправлено: 02.05.22 - 11:29
#1
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Это будет 7го мая, а 9го?
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
973
Re: Какие мероприятия запланированы ко Дню защитника Отечества в...
Отправлено: 02.05.22 - 11:32
#2
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"НГ", там, еще велопробег в 10-00 начинается 7 мая . От площади центральной )
Много велосипедистов будет . И маршрут утвержден
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1271
Re: Какие мероприятия запланированы ко Дню защитника Отечества в...
Отправлено: 02.05.22 - 11:50
#3
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Цитата:
111:
Это будет 7го мая, а 9го?

Сообщим в отдельной инфе.
Цитата:
antonK:
"НГ", там, еще велопробег в 10-00 начинается 7 мая . От площади центрально

Мы в курсе, спасибо. Тоже отдельно сообщим.
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