Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...

Отправлено: - 01:01

Кеосояан это падаль журналистики. Симпатизировать которому могут только люди с пропитыми мозгами. Есть конкретные причины, почему великий праздник Победы стал таким неоднозначным. Путинский режим агрессивно паразитирует на подвиге наших дедов. Победа, которую добыли наши деды, стала лейтмотивом для развязывания военных действий и запугиванию соседних государств. Но правят парадом не свидетели войны, не ветераны боевых действий, а режим нефть, метал и газо-миллиардеров разжиревших благодаря знакомству с Путиным