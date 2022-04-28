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≡ Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44137
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 28.04.22 - 15:35
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День Победы – святой праздник для Казахстана, сказал глава комитета сената по международным делам.
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У
Уже не ваш земляк
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 30.04.22 - 15:46
#30
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Цитата:
Маркс:

Для этого опять же у русских существует поговорка:"Услышал звон, но не знает, где он!"
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
149
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 02.05.22 - 01:01
#31
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Кеосояан это падаль журналистики. Симпатизировать которому могут только люди с пропитыми мозгами. Есть конкретные причины, почему великий праздник Победы стал таким неоднозначным. Путинский режим агрессивно паразитирует на подвиге наших дедов. Победа, которую добыли наши деды, стала лейтмотивом для развязывания военных действий и запугиванию соседних государств. Но правят парадом не свидетели войны, не ветераны боевых действий, а режим нефть, метал и газо-миллиардеров разжиревших благодаря знакомству с Путиным
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