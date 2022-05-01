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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4888
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 21:03
#7306
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----Вечерний Краснодар . Поселок * Австрия* - таунхаусы .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4888
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.05.22 - 00:09
#7307
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Цитата:
drakon:
А дом ваще 32 этажа.

----Всего 24 этажа
Профайл
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