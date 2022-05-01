Re: Токаев поздравил казахстанцев с Праздником единства

Отправлено: - 12:15

Что что, а с этим у нас проблем нет, не знаю почему, но мы свой мир не пытаемся никому навязывать..

Может это и плохо, но пока братоубийственных войн ни у себя, ни где бы либо не ведем.

И в этом заслуга нашего народа..