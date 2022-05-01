Отправлено: - 21:53

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Так много написано.. Это хорошо или плохо?

Цитата:Странно, но почему-то прогноз погоды нужно растолковывать по простецки для уровня среднего и ниже среднего культурного уровня обывателя профессиональными журналистами.А здесь как хочешь, так и понимай.А ежли извилин в мозгу немного, максимум одна, тогда как эту всю информацию в её вместить бестолковкой?Цитата:Я уже задал вопрос, могут и ответить, если захочут. Надо подождать...