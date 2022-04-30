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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 487 из 487«1...485486487
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24808
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.04.22 - 20:48
#7291
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Сегодня, мне - повезло.
Купил 2 бутылки, дешёвого,
рапсового масла... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4882
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 19:29
#7292
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----Такие мангалы ставят возле многоэтажных домов .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4882
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 19:38
#7293
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-----Очередной муравейник .17 этажей .
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24808
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 19:39
#7294
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Цитата:
Гога:
Такие мангалы ставят возле многоэтажных домов .

Пожарная безопасность и красиво... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4882
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 19:42
#7295
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---А это метров через 200 .
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24808
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 19:43
#7296
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Цитата:
Гога:
-Очередной муравейник .17 этажей .

У меня кузен, в Гамбурге, живёт на 13 этаже.
А дом ваще 32 этажа. Страшно вниз смотреть... :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4882
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 19:47
#7297
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----А нам надо к тем домам , и потом метров 400 налево .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4882
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 19:50
#7298
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Цитата:
drakon:
У меня кузен, в Гамбурге, живёт на 13 этаже.

---Мы идем с женой на новоселье - 18 этаж из 19 .Это фото уже с квартиры - стоят три таких одинаковых дома .

[Исправлено: Гога, 01.05.2022 - 16:52]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4882
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 19:57
#7299
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---- Полвосьмого вечера , +22 , фонтанчик - лучше бы видео , но торопился .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4882
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 19:59
#7300
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А это дома рядом с фонтанчиком .

[Исправлено: Гога, 01.05.2022 - 17:00]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4882
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 20:02
#7301
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------Вот и храм строят .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4882
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 20:14
#7302
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----Это фото с общедомового балкона .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4882
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 20:28
#7303
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Школа на 1550 учеников в одну смену .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4882
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.05.22 - 20:33
#7304
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Это стадион при школе . Футбольное поле - газонная трава в рулонах .
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