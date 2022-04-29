Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+13°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • С, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Горячую воду сегодня отключат в центре Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44137
Горячую воду сегодня отключат в центре Костаная
Отправлено: 29.04.22 - 23:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На перекрестке улиц Баймагамбетова и Гоголя ГКП "КТЭК" начинает капитальный ремонт тепловой сети Д-200 мм. В связи с этим с 29 апреля по 5 мая будет временно прекращена подача горячего водоснабжения в ближайшем квартале.
Читать новость

Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1114
Re: Горячую воду сегодня отключат в центре Костаная
Отправлено: 29.04.22 - 23:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот никогдаж такого не было, но почему-то в этот раз, отсутствует извинения за причинённые неудобства!
:lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11860
Горячую воду сегодня отключат в центре Костаная
Отправлено: 30.04.22 - 12:39
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
отсутствует извинения за причинённые неудобства!

Мы все тут знали что на Гоголя проблемы..
Наоборот, хотели чтоб начали делать там быстрее..
Какие нам надо извинения у природы просить?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11860
Горячую воду сегодня отключат в центре Костаная
Отправлено: 01.05.22 - 18:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воду включили.
Оперативно.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS