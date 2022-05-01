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≡ Новые антиковидные правила для пересекающих границу вступят в силу с 5 мая в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44137
Новые антиковидные правила для пересекающих границу вступят в силу с 5 мая в Казахстане
Отправлено: 01.05.22 - 12:53
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С 5 мая вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача РК с требованием об обязательном предъявлении справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11853
Re: Новые антиковидные правила для пересекающих границу вступят...
Отправлено: 01.05.22 - 12:53
#1
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Так много написано..
Это хорошо или плохо?
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
236
Re: Новые антиковидные правила для пересекающих границу вступят...
Отправлено: 01.05.22 - 15:07
#2
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Болтавня порожняковая!! Сейчас в связи с мировой обстановкой это вообще неважно. Надо уже забыть этот барановирус как страшный сон
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