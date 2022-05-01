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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:07
О какое единство на первое мая..
который назвал город Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
Это целый город то так..
Блин, что ни новости, то недоумение..
который назвал город Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
Это целый город то так..
Блин, что ни новости, то недоумение..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:09
О, Первое мая..
«Рамсы попутал»: Соловьев жестко ответил
Мда уж..
Вот тебе и праздник..
«Рамсы попутал»: Соловьев жестко ответил
Мда уж..
Вот тебе и праздник..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:15
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:22
О как..
"Екатеринбург бесов, которых корежит и рвет на части от буквы Z. А вы из какого Екатеринбурга, вы с кем?"
Слова доверенного лица Путина..
"Екатеринбург бесов, которых корежит и рвет на части от буквы Z. А вы из какого Екатеринбурга, вы с кем?"
Слова доверенного лица Путина..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:25
Какое там Единство, если там все друг друга ненавидят из за каких то буков?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24806
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:25
Цитата:
Марик, это кто?...
111:
О, признана врагом на Первое мая..
О, признана врагом на Первое мая..
Марик, это кто?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:27
Цитата:
Это королева мировой кинематографической индустрии, конечно же несравненная Анжелина Жоли..
drakon:
Марик, это кто?.
Марик, это кто?.
Это королева мировой кинематографической индустрии, конечно же несравненная Анжелина Жоли..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:27
А у нее змеинный взгляд..
Может она букву Зю откусила?
Может она букву Зю откусила?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:34
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:36
Вообще смотрю праздник, день Единства в России очень удался..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 964
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:39
Только что яд с языка не капает
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:40
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:44
Ну и конечно же, как на первое мая не заглянуть в чью то постель на Первом
На Первом канале Симоньян нелестно высказалась по поводу сексуальной ориентации Максима, подчеркнув при этом, что он живет с Аллой Борисовной лишь ради личной выгоды.
«Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — заявила 42-летняя Маргарита.
На Первом канале Симоньян нелестно высказалась по поводу сексуальной ориентации Максима, подчеркнув при этом, что он живет с Аллой Борисовной лишь ради личной выгоды.
«Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — заявила 42-летняя Маргарита.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:56
Ну все это ерунда, хотя россияне наверно довольны будут.
Кто красит яйца на родительский?
Кто красит яйца на родительский?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 14:58
Ну и так как Флуд не мой,отдаю его на полчаса, может кто то захочет что то написать тут..
Если нет, то возражать не стану.
Завтра Чистый Понедельник, сегодня день тишины..
Нарушать себе дороже..
[Исправлено: 111, 01.05.2022 - 15:00]
Если нет, то возражать не стану.
Завтра Чистый Понедельник, сегодня день тишины..
Нарушать себе дороже..
[Исправлено: 111, 01.05.2022 - 15:00]
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