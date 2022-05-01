Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 14:44

Ну и конечно же, как на первое мая не заглянуть в чью то постель на Первом



На Первом канале Симоньян нелестно высказалась по поводу сексуальной ориентации Максима, подчеркнув при этом, что он живет с Аллой Борисовной лишь ради личной выгоды.



«Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — заявила 42-летняя Маргарита.