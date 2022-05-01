Отправлено: - 12:11

YESNO:

Тайваню приготовиться Китайские регуляторы провели экстренную встречу с отечественными и иностранными банками, чтобы обсудить, как они могут защитить

Цитата:Китай пока думаю не нападет, посмотрит на тех, кто наступает на гоабли первым..