Прогноз на 5 дней
пасмурно+10°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 57% влажность
  • С-СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 951 из 952«1...949950951952»
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 12:09
#14251
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Долго спишь. Я уже купил настоящий уличный шашлык. Он особеный из детства) вкусный.

А, у нас не будет сегодня шашлыков, какая то погода адская на улице..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 12:11
#14252
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Тайваню приготовиться Китайские регуляторы провели экстренную встречу с отечественными и иностранными банками, чтобы обсудить, как они могут защитить

Китай пока думаю не нападет, посмотрит на тех, кто наступает на гоабли первым..
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9319
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 12:22
#14253
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
big animated pictures
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
639
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 12:58
#14254
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий — Минобороны Белоруссии В военном ведомстве Белоруссии подчеркнули, что в рамках запланированных учений «Defender Europe – 2022» с 1 по 27 мая войска НАТО будут отрабатывать переброску сил в Европе, готовность военной инфраструктуры к ведению боя, и координацию сил альянса. Учитывая планируемую географию военной активности НАТО на время учений: Грузия, Латвия, Литва, Северная Македония, Норвегия и Словакия, белорусские военные оценили предстоящие маневры как подготовку НАТО к возможной войне в Восточной Европе. Кто для них главный противник — гадать не приходится. Ссылка на сайт НАТО, где перечислены все запланированные учения:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:13
#14255
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По васапу гуляет..

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16245
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:16
#14256
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Ссылка на сайт НАТО, где перечислены все запланированные учения

Гораздо важнее знать, где ссылка на конкурс, чтобы подписаться на канал, лайкнуть и выиграть календарик в фонд чего-то там :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16245
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:33
#14257
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто в курсе, че за разговор был недавно вокруг слова "глумиться"? А то я почти все пропустил :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9319
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:35
#14258
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто в курсе, че за разговор был недавно вокруг слова "глумиться"? А то я почти все пропустил

Найдёте в ветке "вопросы к редакции" ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16245
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:36
#14259
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров: Наш форум, как и сайт, русскоязычные.

Извиняюсь спросить: А почему?)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:43
#14260
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто в курсе,

Я вообще не понял, но пользователь предложил по закону правила, чтобы Глумиться, признали во всем мире плохим словом..
Ну пока же предлагать правила можно..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:45
#14261
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда..
Конкурсы на благотворительность конечно же запретили..
Хорошо ли это, наверно..
Помогать через наше общее дружелюбие на форуме, конечно же глупость..
Каждый сам за себя..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:47
#14262
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но тем не менее идем и развиваемся дальше.
Время не стоит на месте и мы не молодеем..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:48
#14263
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам надо успеть все.
А ведь надо то немногое..
Построить дом, посадить дерево, вырастить сына..
Настрочить 30 комментов хотя бы за три часа..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:53
#14264
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя сегодня без нарушений уже 56..
И вот что мне с этим делать?
Хм..
Новая игра, а давайте лишние одобренные комменты раздавать друг другу, допустим я набрал их 30 не нужных, отдаю их тому, кому они нужны и просто Пользователь снова ПП?
И главное все по закону..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:57
#14265
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж..
День Единства и то не можем хотя бы показушно соблюсти..
Там на площади уже давно танцуют и поют..
Жаль ребенок спит и адский холод..
Профайл
Страница 951 из 952«1...949950951952»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Skeptic

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS