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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 12:09
Цитата:
А, у нас не будет сегодня шашлыков, какая то погода адская на улице..
Vit:
Долго спишь. Я уже купил настоящий уличный шашлык. Он особеный из детства) вкусный.
Долго спишь. Я уже купил настоящий уличный шашлык. Он особеный из детства) вкусный.
А, у нас не будет сегодня шашлыков, какая то погода адская на улице..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 12:11
Цитата:
Китай пока думаю не нападет, посмотрит на тех, кто наступает на гоабли первым..
YESNO:
Тайваню приготовиться Китайские регуляторы провели экстренную встречу с отечественными и иностранными банками, чтобы обсудить, как они могут защитить
Тайваню приготовиться Китайские регуляторы провели экстренную встречу с отечественными и иностранными банками, чтобы обсудить, как они могут защитить
Китай пока думаю не нападет, посмотрит на тех, кто наступает на гоабли первым..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9319
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 12:22
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 639
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 12:58
НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий — Минобороны Белоруссии В военном ведомстве Белоруссии подчеркнули, что в рамках запланированных учений «Defender Europe – 2022» с 1 по 27 мая войска НАТО будут отрабатывать переброску сил в Европе, готовность военной инфраструктуры к ведению боя, и координацию сил альянса. Учитывая планируемую географию военной активности НАТО на время учений: Грузия, Латвия, Литва, Северная Македония, Норвегия и Словакия, белорусские военные оценили предстоящие маневры как подготовку НАТО к возможной войне в Восточной Европе. Кто для них главный противник — гадать не приходится. Ссылка на сайт НАТО, где перечислены все запланированные учения:
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:13
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:16
Цитата:
Гораздо важнее знать, где ссылка на конкурс, чтобы подписаться на канал, лайкнуть и выиграть календарик в фонд чего-то там
YESNO:
Ссылка на сайт НАТО, где перечислены все запланированные учения
Ссылка на сайт НАТО, где перечислены все запланированные учения
Гораздо важнее знать, где ссылка на конкурс, чтобы подписаться на канал, лайкнуть и выиграть календарик в фонд чего-то там
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:33
Кто в курсе, че за разговор был недавно вокруг слова "глумиться"? А то я почти все пропустил
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9319
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:35
Цитата:
Найдёте в ветке "вопросы к редакции"
maxsaf:
Кто в курсе, че за разговор был недавно вокруг слова "глумиться"? А то я почти все пропустил
Кто в курсе, че за разговор был недавно вокруг слова "глумиться"? А то я почти все пропустил
Найдёте в ветке "вопросы к редакции"
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:36
Цитата:
Извиняюсь спросить: А почему?)
Тимур Гафуров: Наш форум, как и сайт, русскоязычные.
Извиняюсь спросить: А почему?)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:43
Цитата:
Я вообще не понял, но пользователь предложил по закону правила, чтобы Глумиться, признали во всем мире плохим словом..
Ну пока же предлагать правила можно..
maxsaf:
Кто в курсе,
Кто в курсе,
Я вообще не понял, но пользователь предложил по закону правила, чтобы Глумиться, признали во всем мире плохим словом..
Ну пока же предлагать правила можно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:45
Мда..
Конкурсы на благотворительность конечно же запретили..
Хорошо ли это, наверно..
Помогать через наше общее дружелюбие на форуме, конечно же глупость..
Каждый сам за себя..
Конкурсы на благотворительность конечно же запретили..
Хорошо ли это, наверно..
Помогать через наше общее дружелюбие на форуме, конечно же глупость..
Каждый сам за себя..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:47
Но тем не менее идем и развиваемся дальше.
Время не стоит на месте и мы не молодеем..
Время не стоит на месте и мы не молодеем..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:48
Нам надо успеть все.
А ведь надо то немногое..
Построить дом, посадить дерево, вырастить сына..
Настрочить 30 комментов хотя бы за три часа..
А ведь надо то немногое..
Построить дом, посадить дерево, вырастить сына..
Настрочить 30 комментов хотя бы за три часа..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:53
Хотя сегодня без нарушений уже 56..
И вот что мне с этим делать?
Хм..
Новая игра, а давайте лишние одобренные комменты раздавать друг другу, допустим я набрал их 30 не нужных, отдаю их тому, кому они нужны и просто Пользователь снова ПП?
И главное все по закону..
И вот что мне с этим делать?
Хм..
Новая игра, а давайте лишние одобренные комменты раздавать друг другу, допустим я набрал их 30 не нужных, отдаю их тому, кому они нужны и просто Пользователь снова ПП?
И главное все по закону..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 13:57
Мда уж..
День Единства и то не можем хотя бы показушно соблюсти..
Там на площади уже давно танцуют и поют..
Жаль ребенок спит и адский холод..
День Единства и то не можем хотя бы показушно соблюсти..
Там на площади уже давно танцуют и поют..
Жаль ребенок спит и адский холод..
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