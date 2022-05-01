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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 950 из 951«1...948949950951»
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Г
Гость
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 00:11
#14236
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Г
Гость
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 00:44
#14237
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Г
Гость
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 00:52
#14238
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Ну и по следам январских событий:
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 01:12
#14239
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С Праздником Первого мая всех пользователей, редакцию, модераторов!



За всех Вас друзья!

[Исправлено: 111, 01.05.2022 - 01:13]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 02:02
#14240
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И так, как я снова выиграл очередной конкурс, получив заветный календарик Счастья, я перевожу денежный эквивалент в помощь нуждающимся!
Друзья, у нас впереди очень много конкурсов, присоединяйтесь!
- Убери свой зад с дивана
Сделай что то без обмана
Будь хоть раз самим собой
И для нас ты стань Герой!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4867
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 03:44
#14241
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4867
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 03:46
#14242
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9317
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 04:04
#14243
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Цитата:
Гога:

Что тоже не спится? :lol:

[Исправлено: elektron, 30.04.2022 - 23:12]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 07:41
#14244
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 11:07
#14245
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А шо за Гость тут нарисовался? ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9317
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 11:16
#14246
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Цитата:
maxsaf:
А шо за Гость тут нарисовался? ))

Похоже на "не земляка" тли кара настигла, толи ещё, что? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 12:02
#14247
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С праздником, Костанай и костанайки!



Вроде пасмурно, но музыка идет со всех сторон, если окна откроешь..
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
638
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 12:04
#14248
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Тайваню приготовиться Китайские регуляторы провели экстренную встречу с отечественными и иностранными банками, чтобы обсудить, как они могут защитить зарубежные активы страны от санкций США, аналогичные тем, которые были наложены на Россию. Чиновники обеспокоены тем, что такие же меры могут быть приняты против Пекина в случае регионального военного конфликта или другого кризиса. На встрече присутствовали официальные лица Центрального банка КНР и министерства финансов Китая, а также руководители десятков местных и международных кредиторов, таких как HSBC. Официальные лица и участники не упоминали конкретных сценариев, но одним из возможных триггеров таких санкций считается китайское вторжение на Тайвань. Огромные долларовые активы Китая варьируются от казначейских облигаций США на сумму более $ 1 трлн до офисных зданий в Нью-Йорке. Некоторые присутствующие банкиры сомневались, сможет ли Вашингтон когда-либо позволить себе разорвать экономические связи с Китаем, учитывая его статус второй по величине экономики в мире, огромные запасы долларовых активов и тесные торговые отношения с США. США трудно вводить массированные санкции против Китая. Это похоже на взаимное гарантированное уничтожение в ядерной войне.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11003
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 12:05
#14249
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Цитата:
111:
Долго спишь. Я уже купил настоящий уличный шашлык. Он особеный из детства) вкусный.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 12:08
#14250
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Хм..
Не думал не гадал, что речевка моих, чарт, черт..
Сейчас погуглю..
А, Черлидерши или черлидершей, что помогают мне в конкурсе, вызовет столько вопросов..
Да, имеет ли смысл им петь бессмысленные зажигалки..
По моему какой то смысл там есть, да и поднимают они спортивный дух как говорится, приободряя свою команду своими данными, своей красотой в купе с гимнастическими так сказать танцами..
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