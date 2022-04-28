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≡ Помню, был такой сахар - по 370 тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44133
Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 09:28
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Логику регулируемых цен покупателю трудно понять, остается по старинке бегать в поисках

Еда дорожает. В цене растут продукты повседневного спроса. Вопросом «почему» задаваться просто не успеваешь, ведь почти каждый день на этом фронте новости, хотя государство в лице местной исполнительной власти пытается на ситуацию влиять. Результативно или нет, пытаемся определить, отслеживая ситуацию с ценами в Костанае на сахар и капусту.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8468
Re: Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 09:28
#1
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Цитата:
в Туркестанской области «НГ» стали спрашивать, мол, где же обещанная ранняя и недорогая капуста.

Буквально неделю назад знакомая вернулась из Туркестана.
Вы знаете почем там капуста в розницу?
63 (шестьдесят три) тенге!
Вопрос, откуда такие цены у нас? Сколько нахлебников повисло на цене в 400? Туда ли ездили акиматовские варяги договариваться?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17246
Re: Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 09:44
#2
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кто без капусты жить не может,
тем тяжело сейчас.
она стала деликатесом.
на тоях подавать капусту наверное будет
демонстрацией богатства хозяев.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17246
Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 09:50
#3
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посмотрел в 2017 году на юге капуста оптом была 6 тенге за кило.
сколько у нас пять лет назад даже не в курсе.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8468
Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 09:54
#4
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Цитата:
alex_60:
кто без капусты жить не может,

тот посадит её на даче...
даже цветную
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17246
Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 09:56
#5
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я вот лично знаю цену капусты только когда
по осени для засолки покупаю в определенном количестве.
прошлой осенью покупал по 130.
а так в течении года три четыре вилка.
цену и не смотришь.

[Исправлено: alex_60, 28.04.2022 - 09:57]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8607
Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 10:07
#6
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Цитата:
alex_60:
посмотрел в 2017 году на юге капуста оптом была 6 тенге за кило. сколько у нас пять лет назад даже не в курсе.

Года два назад,по 25 отдавали раннюю и даже бесплатно предлагали,забери её только что бы на свалку не везти,там ведь то же платить придётся.Камазисты показывали видео ,как на полях в Туркестанской области капусту прямо на корню перемалывают комбайнами,невыгодно убирать и везти.
То же самое у местных производителей в том году цена к весне только падала,все молчали, кушали и никто не поинтересовался,а каково производителю вырастить,сохранить овощ до весны и отдавать за копейки.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8607
Re: Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 10:15
#7
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Цитата:
yudjin:
тот посадит её на даче...

Тогда она вообще золотая будет,ну зато своя родимая.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8607
Re: Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 10:53
#8
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Цитата:
Казахстан, впрочем, заявляет, что в ближайшее время будет поднимать отечественное производство сахара. Причем с колен, потому что придется прекратить называть производством переработку завозного сырца, ибо с обеспечением этим сырьем грядут проблемы. Страна серьезно намерена возродить выращивание сахарной свеклы.

Источник:

А что раньше мешало выращивать своё сырьё и обеспечивать страну сахаром?
Мешало то ,что отечественное производство неконкурентоспособное,сахар из Беларусии и России всегда был дешевле,сейчас пока наши раскачаются,начнут выращивать свеклу и восстанавливать заводы,Россия снимет запрет с 27 августа 2022 на экспорт сахара и на этом всё местное производство и закончится.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2030
Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 11:22
#9
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Цитата:
NG.kz:
Кстати, она растет. На сайте СПК «Тобол» выложена информация о проведении закупок в стабилизационный фонд.

Ну так это же совсем неудивительно. У Джека Лондона во многих романах описывается принцип работы фондовых бирж. Чтобы повысить цены, нужно начать скупать акции. Чтобы снизить цены, нужно наводнить рынок акциями и продавать. Те же самые законы должны действовать и для товарных рынков. Только, к сожалению, Джек Лондон не знал, что у нас вторая часть, отвечающая за снижение цен на рынке никогда не работала и не будет. Поэтому, СПК "Тобол" своими закупками каждый раз просто повышает цену на закупаемые товары, а последующая его товарная интервенция на цене уже не сказывается.

Кроме того, те производители, которых "нагибают" или "заинтересовывают" снижением цены для закупок в стабфонд, потом все равно вынуждены повышать цены на свою продукцию, чтобы отбить потери и не угробить бизнес. Поэтому сделав один раз скидку на свой товар, они потом вынуждены для всех остальных покупателей поднимать ценовую планку. Поэтому, имея стабилизационный фонд, постоянно раскачивающий рынок, потребитель имеет двойное повышение цен. Первое - до закупки товара, а второй - после. Лучше бы этот фонд переименовали в дестабилизационный, было бы честнее.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17246
Re: Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 13:01
#10
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по 250 в R появилась.
та которую по 200 закупили похоже.
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
225
Re: Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 28.04.22 - 16:06
#11
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Каждый год одно и то же, к лету сахар удваивается в цене. Зимой надо мешками брать, ягодники...
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1504
Re: Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 30.04.22 - 22:44
#12
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Может кто-нибудь пояснит, этот фонд областной или только для Кустаная?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5230
Re: Помню, был такой сахар - по 370 тенге
Отправлено: 01.05.22 - 11:51
#13
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Наш сахар темнее и кристаллики покрупнее, а вот краснодарский совсем белый и мелкий , иногда на пудру похож, но менее сладкий. Для кондитеров российский вроде берут, а для самогона наш лучше. Тут уж каждому своё....
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