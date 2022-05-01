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≡ Токаев поздравил казахстанцев с Праздником единства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44133
Токаев поздравил казахстанцев с Праздником единства
Отправлено: 01.05.22 - 11:45
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"Сегодня мощным фактором консолидации общества выступает идея Нового Казахстана. Она опирается на созидательную энергию всех граждан. Каждому из нас предстоит внести свой вклад во всестороннее обновление страны" - говорится в поздравлении.
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1504
Re: Токаев поздравил казахстанцев с Праздником единства
Отправлено: 01.05.22 - 11:45
#1
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Интересно, это случайность, что там, где следует писать "казахстанская", видим "казахская"? И очень часто.
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