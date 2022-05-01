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≡ Уроженка Костаная попала в лонг-лист «30 до 30» российского Forbes
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44133
Уроженка Костаная попала в лонг-лист «30 до 30» российского Forbes
Отправлено: 01.05.22 - 11:18
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Яна Ким вошла в лонг-лист 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. Она основательница и генеральный директор медицинского стартапа EVA Lab, который помогает выявлять рак желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11003
Re: Уроженка Костаная попала в лонг-лист «30 до 30» российского...
Отправлено: 01.05.22 - 11:18
#1
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Вы эти новости не нам печатайте) :-) А лучше властям и чиновникам. Листовки)Все и так в курсе что бизнес завязан с РФ. А в Китае мы не кому не нужны.
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