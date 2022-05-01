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Тайваню приготовиться Китайские регуляторы провели экстренную встречу с отечественными и иностранными банками, чтобы обсудить, как они могут защитить зарубежные активы страны от санкций США, аналогичные тем, которые были наложены на Россию. Чиновники обеспокоены тем, что такие же меры могут быть приняты против Пекина в случае регионального военного конфликта или другого кризиса. На встрече присутствовали официальные лица Центрального банка КНР и министерства финансов Китая, а также руководители десятков местных и международных кредиторов, таких как HSBC. Официальные лица и участники не упоминали конкретных сценариев, но одним из возможных триггеров таких санкций считается китайское вторжение на Тайвань. Огромные долларовые активы Китая варьируются от казначейских облигаций США на сумму более $ 1 трлн до офисных зданий в Нью-Йорке. Некоторые присутствующие банкиры сомневались, сможет ли Вашингтон когда-либо позволить себе разорвать экономические связи с Китаем, учитывая его статус второй по величине экономики в мире, огромные запасы долларовых активов и тесные торговые отношения с США. США трудно вводить массированные санкции против Китая. Это похоже на взаимное гарантированное уничтожение в ядерной войне.
Хм.. Не думал не гадал, что речевка моих, чарт, черт.. Сейчас погуглю.. А, Черлидерши или черлидершей, что помогают мне в конкурсе, вызовет столько вопросов.. Да, имеет ли смысл им петь бессмысленные зажигалки.. По моему какой то смысл там есть, да и поднимают они спортивный дух как говорится, приободряя свою команду своими данными, своей красотой в купе с гимнастическими так сказать танцами..
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