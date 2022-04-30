Отправлено: - 22:25

111:

Мы как великая держава, обязаны помогать братьям, которых оставили ни с чем, обескровили, разбомбили их последнее.. Украли надежду на мир..

Цитата:Бандерлогов никогда не считал братьями и не собираюсь этого делать впредь.