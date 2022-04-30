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≡ Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44130
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 19:59
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Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам и предупредил, что призывы к митингу 1 мая незаконны, а информация о том, что их одобрили в акиматах, - ложная.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
861
Re: Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура...
Отправлено: 30.04.22 - 22:25
#15
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Цитата:
111:
Мы как великая держава, обязаны помогать братьям, которых оставили ни с чем, обескровили, разбомбили их последнее.. Украли надежду на мир..

Бандерлогов никогда не считал братьями и не собираюсь этого делать впредь.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2317
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 22:40
#16
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
877
Re: Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура...
Отправлено: 30.04.22 - 23:27
#17
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У меня тёща с Украины и она с детства знает выражение "бандеровец хуже фашиста". Она очень недоумевает по поводу гум.помощи Украине, а не конкретно тем кто в ней нуждается (юго-восток), а также по поводу непонятных митингов в поддержку (не понятно чего?). Действительно странно, что какие-то митинги пытаются проводить в южных регионах нашей страны, которые Россию "только на картинке видели", не говоря уже об Украине. Более странно, конечно то, что многие считают телеграм и ютуб единственно правдивыми источниками информации. Куда катимся...?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2317
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 23:59
#18
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11816
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 01.05.22 - 00:34
#19
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Цитата:
Дантист:
Бандерлогов никогда

Не знаю.
Никогда украинцев не считал какими то бандерлогами.
Вместе в садик ходили, в школу, работали..
Мне украинцы не сделали лично плохого абсолютно ничего и обзывать этот народ я как то не намерен, пользуясь пропагандой провокаций по отношению к этому великому народу..
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