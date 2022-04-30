Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 22:56

С тех пор Путин усилил угрозы в адрес любого, кто критикует войну, поспешно издав новые законы, которые предусматривают возможность 15-летнего тюремного заключения для любого, кто скажет о российской армии что-либо, что Кремль сочтет ложным. Его администрация предложила создать новую систему заместителей в российских министерствах, которые будут отчитываться перед Кремлем об «эмоциональном климате и настроении». Один магнат сказал, что он ожидает, что грядущие репрессии будут «каннибальскими» по сравнению с «вегетарианским периодом» предыдущих лет. Решение Путина начать полномасштабное вторжение, по-видимому, ошеломило не только миллиардеров, но и всю российскую элиту, в том числе высокопоставленных технократических чиновников и некоторых сотрудников служб безопасности, по словам двух российских миллиардеров и московского эксперта с хорошими связями. - бывший государственный чиновник.



«Кроме тех, кто непосредственно занимался подготовкой, [министра обороны Сергея] Шойгу, [начальника Генштаба армии Валерия] Герасимова и некоторых из ФСБ, никто не знал», — сказал один из миллиардеров. Несмотря на растущие предупреждения американской разведки, многие в московской элите считали, что Путин ограничивает свои цели сепаратистскими районами восточной Украины. Экономические и финансовые чиновники «думали, что это ограничится действиями в Донецке и Луганске, и именно к этому они готовились», — сказал высокопоставленный чиновник. По его словам, они были готовы к западным санкциям, в том числе к приостановке работы международной системы обмена финансовыми сообщениями Swift, «но не были готовы к этому». По словам двух человек, знакомых с ситуацией, в связи с растущими потерями и вынужденным отходом российских войск от Киева война с растущим беспокойством воспринимается не только миллиардерами, находящимися под санкциями Запада, но даже некоторыми представителями службы безопасности. Один касался именно Шойгу, принимавшего участие в подготовке к войне. «Они все хотят нормальной жизни. У них есть дома, дети, внуки. Им не нужна война», — сказал этот человек. «Они все не самоубийцы. Все они хотят иметь хорошую жизнь. Они хотят, чтобы у их детей было все и они могли путешествовать по самым красивым местам». Растущее давление на их счета в иностранных банках является источником особого огорчения для элиты. По словам одного из московских руководителей, даже чиновники, которые пытались обезопасить себя, переводя деньги на счета деловых партнеров, теперь обнаруживают, что эти счета заблокированы. В ловушке в Москве Западные санкции, направленные на замораживание 300 миллиардов долларов — или почти половины — валютных резервов Центрального банка России, заставили Москву пошатнуться, включая главу центрального банка Набиуллину, чья попытка отставки была отклонена Путиным, по словам пяти человек, знакомых с ситуацией. (Bloomberg News впервые сообщил о ее попытке уйти в отставку.) Набиуллина «прекрасно понимает, что она не может просто так уйти. Иначе это очень плохо для нее кончится», — сказал один из этих людей. «Никто не может сказать «Все» и хлопнуть дверью, — сказал Вадим Беляев, находящийся в изгнании бывший основной владелец «Открытия», крупнейшего частного банка России до его захвата государством в 2017 году. следующий Гаагский трибунал», — сказал он, имея в виду возможный судебный процесс по военным преступлениям. Центральный банк отрицает, что Набиуллина пыталась уйти в отставку. По словам экономистов, уехать могут только те чиновники, которые не нужны для управления государством и являются относительными аутсайдерами. «Ни один министр не может уйти в отставку, — сказал Максим Миронов, доцент испанского университета IE. «Это похоже на мафию». Если Набиуллина олицетворяет собой высших технократических чиновников Москвы, то Алексей Кудрин ближе всего к Путину. Кудрин — бывший член ближайшего окружения Путина из Санкт-Петербурга, который занимал пост министра финансов в течение первых двух сроков своего президентства — также, похоже, не может уйти в отставку. Один человек, близкий к Кудрину, сказал, что встречался с Путиным за месяц до вторжения. Хотя было ясно, что идет подготовка к войне, Кудрин считал, что планы не будут осуществлены, сказал один человек, знакомый с его мышлением. «Он рассчитывал на то, что дело не дойдет до такой головы», — сказал человек. Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату, финансовый надзорный орган России, заявил союзникам, что уйти навсегда с его стороны было бы предательством. Он появился в Тель-Авиве в выходные 9 апреля, но в социальных сетях сообщил всем, что намерен вернуться в Москву, чтобы на следующей неделе выступить в верхней палате российского парламента. Он выступил в соответствии с планом, предупредив, что западные санкции грозят России худшим экономическим спадом за последние 30 лет. Другой бывший высокопоставленный государственный чиновник сказал, что чувствует ответственность за то, чтобы остаться в Москве, хотя он был ошеломлен и напуган войной. «Если все уйдут, то кто будет здесь собирать осколки», — сказал он. «Это как работать на атомной электростанции. Кто будет им управлять, если вы уйдете? Если вы уйдете, то есть шанс, что он может взорваться». Магнаты Ельцина и магнаты Путина Среди миллиардеров, покинувших Россию сразу после вторжения, есть несколько разбогатевших в эпоху Ельцина, в том числе Александр Мамут и Александр Несис, владеющие российской золотодобывающей компанией «Полиметалл», а также Михаил Фридман и Петр Авен из «Альфа-групп». Но многие другие магнаты устремились в Москву, как только на них напали санкции, которые запретили им поездки на Запад. Другие хозяйственники опасаются, что если они покинут Россию, их компании будут конфискованы государством, сказал один из московских хозяйственников. Некоторые из миллиардеров, застрявших сейчас в Москве, стремятся выбраться оттуда целыми и невредимыми.