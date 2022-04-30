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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 22:52
В российской элите появляются трещины, поскольку магнаты начинают оплакивать вторжение
Олигархи и финансовые чиновники встревожены экономическими потерями, которые это влечет за собой, и чувствуют себя бессильными повлиять на Путина.
Кэтрин Белтон и Грег Миллер Вчера в 7:41 утра по восточному поясному времени
За два месяца, прошедшие с тех пор, как Россия вторглась в Украину, молчание — и даже уступчивость — российской элиты начало нарушаться. Несмотря на то, что опросы общественного мнения показывают, что подавляющая часть населения поддерживает военную кампанию, на фоне всепроникающей государственной пропаганды и новых законов, запрещающих критику войны, начинают появляться трещины. Разделительные линии между фракциями российской экономической элиты становятся все более заметными, и некоторые магнаты — особенно те, кто разбогател до прихода к власти президента Владимира Путина, — заговорили. Для многих самое непосредственное внимание было сосредоточено на их собственных бедах. Широкие санкции, введенные Западом, опустили новый железный занавес над российской экономикой, попутно заморозив активы многих магнатов на десятки миллиардов долларов. «В один день они разрушили то, что строилось долгие годы.
Это катастрофа», — сказал один бизнесмен, которого вместе со многими другими богатейшими людьми страны вызвали на встречу с Путиным в день вторжения. В четверг Белый дом еще больше накрутил гайки на олигархов, объявив о предложении ликвидировать их активы и передать вырученные средства Украине. По меньшей мере четыре олигарха, добившиеся успеха в более либеральную эпоху правления предшественника Путина, президента Бориса Ельцина, покинули Россию. По меньшей мере четыре высокопоставленных чиновника подали в отставку со своих постов и покинули страну, самым высокопоставленным из них является Анатолий Чубайс, спецпредставитель Кремля по устойчивому развитию и царь приватизации ельцинской эпохи.
Но те, кто занимает высшие посты, жизненно важные для дальнейшего управления страной, остаются — некоторые в ловушке, неспособные уйти, даже если бы захотели. В частности, кроткая и уважаемая глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина подала в отставку после введения западных санкций, но Путин отказался отпустить ее, по словам пяти человек, знакомых с ситуацией. В интервью несколько российских миллиардеров, высокопоставленных банкиров, высокопоставленного чиновника и бывших чиновников, говоря на условиях анонимности из страха возмездия, описали, как они и другие были ошеломлены своим все более изолированным президентом и чувствовали себя в значительной степени бессильными повлиять на него, потому что его во внутреннем круге доминирует горстка бескомпромиссных сотрудников службы безопасности. Жалобы, высказанные до сих пор публично, в основном приглушены и сосредоточены главным образом на предполагаемом экономическом ответе правительства на санкции, введенные против России Западом. Прямо Путина никто не критиковал. Владимир Лисин, сталелитейный магнат, сколотивший состояние в годы правления Ельцина, раскритиковал выдвинутое в российском парламенте предложение противодействовать санкциям, заставив иностранных покупателей платить в рублях за перечень товаров помимо газа. В интервью московской газете он сказал, что эта мера рискует подорвать экспортные рынки, за которые Россия «боролась десятилетиями», предупредив, что «переход на расчеты в рублях приведет лишь к тому, что нас выкинут с международных рынков». Владимир Потанин, владелец металлургического комбината «Норильский никель», который был архитектором российской приватизации в 1990-х годах, предупредил, что предложения о конфискации активов иностранных компаний, покинувших Россию после войны, подорвут доверие инвесторов и отбросят страну назад. до революции 1917 года. Олег Дерипаска, алюминиевый магнат, который также сколотил свое первоначальное состояние в эпоху Ельцина, пошел дальше всех, назвав войну на Украине «безумием», хотя и сосредоточил внимание на экономических потерях в результате вторжения. Он предсказал, что экономический кризис, вызванный санкциями, будет в три раза хуже, чем финансовый кризис 1998 года, потрясший российскую экономику, и бросил перчатку путинскому режиму, заявив, что его политика государственного капитализма за последние 14 лет «не привело ни к экономическому росту, ни к росту доходов населения».
В последующем посте в своем Telegram-канале Дерипаска написал, что нынешний «вооруженный конфликт» — это «безумие, за которое нам еще долго будет стыдно». Однако в следующем предложении он указал, что Запад в равной степени виноват в «адской идеологической мобилизации со всех сторон». «Мы потеряли все» Когда 37 самых богатых бизнесменов России были вызваны в Кремль на встречу с Путиным через несколько часов после того, как он начал войну 24 февраля, многие из них были подавлены и шокированы. «Все были в ужасном настроении», — сказал один из участников. «Все сидели там раздавленные». «Я никогда не видел их такими ошеломленными, — сказал другой участник. «Некоторые из них не могли даже говорить». Как обычно, они прождали более двух часов, прежде чем президент появился в богато украшенном Екатерининском зале Кремля — вполне достаточно времени, чтобы подумать об их судьбе. Для некоторых руководителей, когда они тихо обсуждали последствия путинской войны, это был момент, когда они поняли, что все кончено для бизнес-империй, которые они строили с тех пор, как в России начался переход к рынку более 30 лет назад. «Некоторые из них сказали: «Мы все потеряли», — сказал один из участников. Когда прибыл президент, никто не осмелился издать протестующий стон. С каменными лицами они слушали, как Путин заверял всех, что Россия останется частью мировых рынков — обещание, вскоре ставшее бесполезным из-за ряда западных санкций, — и сказал им, что у него не было другого выбора, кроме как начать свою «специальную военную операцию».
Олигархи и финансовые чиновники встревожены экономическими потерями, которые это влечет за собой, и чувствуют себя бессильными повлиять на Путина.
Кэтрин Белтон и Грег Миллер Вчера в 7:41 утра по восточному поясному времени
За два месяца, прошедшие с тех пор, как Россия вторглась в Украину, молчание — и даже уступчивость — российской элиты начало нарушаться. Несмотря на то, что опросы общественного мнения показывают, что подавляющая часть населения поддерживает военную кампанию, на фоне всепроникающей государственной пропаганды и новых законов, запрещающих критику войны, начинают появляться трещины. Разделительные линии между фракциями российской экономической элиты становятся все более заметными, и некоторые магнаты — особенно те, кто разбогател до прихода к власти президента Владимира Путина, — заговорили. Для многих самое непосредственное внимание было сосредоточено на их собственных бедах. Широкие санкции, введенные Западом, опустили новый железный занавес над российской экономикой, попутно заморозив активы многих магнатов на десятки миллиардов долларов. «В один день они разрушили то, что строилось долгие годы.
Это катастрофа», — сказал один бизнесмен, которого вместе со многими другими богатейшими людьми страны вызвали на встречу с Путиным в день вторжения. В четверг Белый дом еще больше накрутил гайки на олигархов, объявив о предложении ликвидировать их активы и передать вырученные средства Украине. По меньшей мере четыре олигарха, добившиеся успеха в более либеральную эпоху правления предшественника Путина, президента Бориса Ельцина, покинули Россию. По меньшей мере четыре высокопоставленных чиновника подали в отставку со своих постов и покинули страну, самым высокопоставленным из них является Анатолий Чубайс, спецпредставитель Кремля по устойчивому развитию и царь приватизации ельцинской эпохи.
Но те, кто занимает высшие посты, жизненно важные для дальнейшего управления страной, остаются — некоторые в ловушке, неспособные уйти, даже если бы захотели. В частности, кроткая и уважаемая глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина подала в отставку после введения западных санкций, но Путин отказался отпустить ее, по словам пяти человек, знакомых с ситуацией. В интервью несколько российских миллиардеров, высокопоставленных банкиров, высокопоставленного чиновника и бывших чиновников, говоря на условиях анонимности из страха возмездия, описали, как они и другие были ошеломлены своим все более изолированным президентом и чувствовали себя в значительной степени бессильными повлиять на него, потому что его во внутреннем круге доминирует горстка бескомпромиссных сотрудников службы безопасности. Жалобы, высказанные до сих пор публично, в основном приглушены и сосредоточены главным образом на предполагаемом экономическом ответе правительства на санкции, введенные против России Западом. Прямо Путина никто не критиковал. Владимир Лисин, сталелитейный магнат, сколотивший состояние в годы правления Ельцина, раскритиковал выдвинутое в российском парламенте предложение противодействовать санкциям, заставив иностранных покупателей платить в рублях за перечень товаров помимо газа. В интервью московской газете он сказал, что эта мера рискует подорвать экспортные рынки, за которые Россия «боролась десятилетиями», предупредив, что «переход на расчеты в рублях приведет лишь к тому, что нас выкинут с международных рынков». Владимир Потанин, владелец металлургического комбината «Норильский никель», который был архитектором российской приватизации в 1990-х годах, предупредил, что предложения о конфискации активов иностранных компаний, покинувших Россию после войны, подорвут доверие инвесторов и отбросят страну назад. до революции 1917 года. Олег Дерипаска, алюминиевый магнат, который также сколотил свое первоначальное состояние в эпоху Ельцина, пошел дальше всех, назвав войну на Украине «безумием», хотя и сосредоточил внимание на экономических потерях в результате вторжения. Он предсказал, что экономический кризис, вызванный санкциями, будет в три раза хуже, чем финансовый кризис 1998 года, потрясший российскую экономику, и бросил перчатку путинскому режиму, заявив, что его политика государственного капитализма за последние 14 лет «не привело ни к экономическому росту, ни к росту доходов населения».
В последующем посте в своем Telegram-канале Дерипаска написал, что нынешний «вооруженный конфликт» — это «безумие, за которое нам еще долго будет стыдно». Однако в следующем предложении он указал, что Запад в равной степени виноват в «адской идеологической мобилизации со всех сторон». «Мы потеряли все» Когда 37 самых богатых бизнесменов России были вызваны в Кремль на встречу с Путиным через несколько часов после того, как он начал войну 24 февраля, многие из них были подавлены и шокированы. «Все были в ужасном настроении», — сказал один из участников. «Все сидели там раздавленные». «Я никогда не видел их такими ошеломленными, — сказал другой участник. «Некоторые из них не могли даже говорить». Как обычно, они прождали более двух часов, прежде чем президент появился в богато украшенном Екатерининском зале Кремля — вполне достаточно времени, чтобы подумать об их судьбе. Для некоторых руководителей, когда они тихо обсуждали последствия путинской войны, это был момент, когда они поняли, что все кончено для бизнес-империй, которые они строили с тех пор, как в России начался переход к рынку более 30 лет назад. «Некоторые из них сказали: «Мы все потеряли», — сказал один из участников. Когда прибыл президент, никто не осмелился издать протестующий стон. С каменными лицами они слушали, как Путин заверял всех, что Россия останется частью мировых рынков — обещание, вскоре ставшее бесполезным из-за ряда западных санкций, — и сказал им, что у него не было другого выбора, кроме как начать свою «специальную военную операцию».
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 22:56
С тех пор Путин усилил угрозы в адрес любого, кто критикует войну, поспешно издав новые законы, которые предусматривают возможность 15-летнего тюремного заключения для любого, кто скажет о российской армии что-либо, что Кремль сочтет ложным. Его администрация предложила создать новую систему заместителей в российских министерствах, которые будут отчитываться перед Кремлем об «эмоциональном климате и настроении». Один магнат сказал, что он ожидает, что грядущие репрессии будут «каннибальскими» по сравнению с «вегетарианским периодом» предыдущих лет. Решение Путина начать полномасштабное вторжение, по-видимому, ошеломило не только миллиардеров, но и всю российскую элиту, в том числе высокопоставленных технократических чиновников и некоторых сотрудников служб безопасности, по словам двух российских миллиардеров и московского эксперта с хорошими связями. - бывший государственный чиновник.
«Кроме тех, кто непосредственно занимался подготовкой, [министра обороны Сергея] Шойгу, [начальника Генштаба армии Валерия] Герасимова и некоторых из ФСБ, никто не знал», — сказал один из миллиардеров. Несмотря на растущие предупреждения американской разведки, многие в московской элите считали, что Путин ограничивает свои цели сепаратистскими районами восточной Украины. Экономические и финансовые чиновники «думали, что это ограничится действиями в Донецке и Луганске, и именно к этому они готовились», — сказал высокопоставленный чиновник. По его словам, они были готовы к западным санкциям, в том числе к приостановке работы международной системы обмена финансовыми сообщениями Swift, «но не были готовы к этому». По словам двух человек, знакомых с ситуацией, в связи с растущими потерями и вынужденным отходом российских войск от Киева война с растущим беспокойством воспринимается не только миллиардерами, находящимися под санкциями Запада, но даже некоторыми представителями службы безопасности. Один касался именно Шойгу, принимавшего участие в подготовке к войне. «Они все хотят нормальной жизни. У них есть дома, дети, внуки. Им не нужна война», — сказал этот человек. «Они все не самоубийцы. Все они хотят иметь хорошую жизнь. Они хотят, чтобы у их детей было все и они могли путешествовать по самым красивым местам». Растущее давление на их счета в иностранных банках является источником особого огорчения для элиты. По словам одного из московских руководителей, даже чиновники, которые пытались обезопасить себя, переводя деньги на счета деловых партнеров, теперь обнаруживают, что эти счета заблокированы. В ловушке в Москве Западные санкции, направленные на замораживание 300 миллиардов долларов — или почти половины — валютных резервов Центрального банка России, заставили Москву пошатнуться, включая главу центрального банка Набиуллину, чья попытка отставки была отклонена Путиным, по словам пяти человек, знакомых с ситуацией. (Bloomberg News впервые сообщил о ее попытке уйти в отставку.) Набиуллина «прекрасно понимает, что она не может просто так уйти. Иначе это очень плохо для нее кончится», — сказал один из этих людей. «Никто не может сказать «Все» и хлопнуть дверью, — сказал Вадим Беляев, находящийся в изгнании бывший основной владелец «Открытия», крупнейшего частного банка России до его захвата государством в 2017 году. следующий Гаагский трибунал», — сказал он, имея в виду возможный судебный процесс по военным преступлениям. Центральный банк отрицает, что Набиуллина пыталась уйти в отставку. По словам экономистов, уехать могут только те чиновники, которые не нужны для управления государством и являются относительными аутсайдерами. «Ни один министр не может уйти в отставку, — сказал Максим Миронов, доцент испанского университета IE. «Это похоже на мафию». Если Набиуллина олицетворяет собой высших технократических чиновников Москвы, то Алексей Кудрин ближе всего к Путину. Кудрин — бывший член ближайшего окружения Путина из Санкт-Петербурга, который занимал пост министра финансов в течение первых двух сроков своего президентства — также, похоже, не может уйти в отставку. Один человек, близкий к Кудрину, сказал, что встречался с Путиным за месяц до вторжения. Хотя было ясно, что идет подготовка к войне, Кудрин считал, что планы не будут осуществлены, сказал один человек, знакомый с его мышлением. «Он рассчитывал на то, что дело не дойдет до такой головы», — сказал человек. Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату, финансовый надзорный орган России, заявил союзникам, что уйти навсегда с его стороны было бы предательством. Он появился в Тель-Авиве в выходные 9 апреля, но в социальных сетях сообщил всем, что намерен вернуться в Москву, чтобы на следующей неделе выступить в верхней палате российского парламента. Он выступил в соответствии с планом, предупредив, что западные санкции грозят России худшим экономическим спадом за последние 30 лет. Другой бывший высокопоставленный государственный чиновник сказал, что чувствует ответственность за то, чтобы остаться в Москве, хотя он был ошеломлен и напуган войной. «Если все уйдут, то кто будет здесь собирать осколки», — сказал он. «Это как работать на атомной электростанции. Кто будет им управлять, если вы уйдете? Если вы уйдете, то есть шанс, что он может взорваться». Магнаты Ельцина и магнаты Путина Среди миллиардеров, покинувших Россию сразу после вторжения, есть несколько разбогатевших в эпоху Ельцина, в том числе Александр Мамут и Александр Несис, владеющие российской золотодобывающей компанией «Полиметалл», а также Михаил Фридман и Петр Авен из «Альфа-групп». Но многие другие магнаты устремились в Москву, как только на них напали санкции, которые запретили им поездки на Запад. Другие хозяйственники опасаются, что если они покинут Россию, их компании будут конфискованы государством, сказал один из московских хозяйственников. Некоторые из миллиардеров, застрявших сейчас в Москве, стремятся выбраться оттуда целыми и невредимыми.
«Кроме тех, кто непосредственно занимался подготовкой, [министра обороны Сергея] Шойгу, [начальника Генштаба армии Валерия] Герасимова и некоторых из ФСБ, никто не знал», — сказал один из миллиардеров. Несмотря на растущие предупреждения американской разведки, многие в московской элите считали, что Путин ограничивает свои цели сепаратистскими районами восточной Украины. Экономические и финансовые чиновники «думали, что это ограничится действиями в Донецке и Луганске, и именно к этому они готовились», — сказал высокопоставленный чиновник. По его словам, они были готовы к западным санкциям, в том числе к приостановке работы международной системы обмена финансовыми сообщениями Swift, «но не были готовы к этому». По словам двух человек, знакомых с ситуацией, в связи с растущими потерями и вынужденным отходом российских войск от Киева война с растущим беспокойством воспринимается не только миллиардерами, находящимися под санкциями Запада, но даже некоторыми представителями службы безопасности. Один касался именно Шойгу, принимавшего участие в подготовке к войне. «Они все хотят нормальной жизни. У них есть дома, дети, внуки. Им не нужна война», — сказал этот человек. «Они все не самоубийцы. Все они хотят иметь хорошую жизнь. Они хотят, чтобы у их детей было все и они могли путешествовать по самым красивым местам». Растущее давление на их счета в иностранных банках является источником особого огорчения для элиты. По словам одного из московских руководителей, даже чиновники, которые пытались обезопасить себя, переводя деньги на счета деловых партнеров, теперь обнаруживают, что эти счета заблокированы. В ловушке в Москве Западные санкции, направленные на замораживание 300 миллиардов долларов — или почти половины — валютных резервов Центрального банка России, заставили Москву пошатнуться, включая главу центрального банка Набиуллину, чья попытка отставки была отклонена Путиным, по словам пяти человек, знакомых с ситуацией. (Bloomberg News впервые сообщил о ее попытке уйти в отставку.) Набиуллина «прекрасно понимает, что она не может просто так уйти. Иначе это очень плохо для нее кончится», — сказал один из этих людей. «Никто не может сказать «Все» и хлопнуть дверью, — сказал Вадим Беляев, находящийся в изгнании бывший основной владелец «Открытия», крупнейшего частного банка России до его захвата государством в 2017 году. следующий Гаагский трибунал», — сказал он, имея в виду возможный судебный процесс по военным преступлениям. Центральный банк отрицает, что Набиуллина пыталась уйти в отставку. По словам экономистов, уехать могут только те чиновники, которые не нужны для управления государством и являются относительными аутсайдерами. «Ни один министр не может уйти в отставку, — сказал Максим Миронов, доцент испанского университета IE. «Это похоже на мафию». Если Набиуллина олицетворяет собой высших технократических чиновников Москвы, то Алексей Кудрин ближе всего к Путину. Кудрин — бывший член ближайшего окружения Путина из Санкт-Петербурга, который занимал пост министра финансов в течение первых двух сроков своего президентства — также, похоже, не может уйти в отставку. Один человек, близкий к Кудрину, сказал, что встречался с Путиным за месяц до вторжения. Хотя было ясно, что идет подготовка к войне, Кудрин считал, что планы не будут осуществлены, сказал один человек, знакомый с его мышлением. «Он рассчитывал на то, что дело не дойдет до такой головы», — сказал человек. Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату, финансовый надзорный орган России, заявил союзникам, что уйти навсегда с его стороны было бы предательством. Он появился в Тель-Авиве в выходные 9 апреля, но в социальных сетях сообщил всем, что намерен вернуться в Москву, чтобы на следующей неделе выступить в верхней палате российского парламента. Он выступил в соответствии с планом, предупредив, что западные санкции грозят России худшим экономическим спадом за последние 30 лет. Другой бывший высокопоставленный государственный чиновник сказал, что чувствует ответственность за то, чтобы остаться в Москве, хотя он был ошеломлен и напуган войной. «Если все уйдут, то кто будет здесь собирать осколки», — сказал он. «Это как работать на атомной электростанции. Кто будет им управлять, если вы уйдете? Если вы уйдете, то есть шанс, что он может взорваться». Магнаты Ельцина и магнаты Путина Среди миллиардеров, покинувших Россию сразу после вторжения, есть несколько разбогатевших в эпоху Ельцина, в том числе Александр Мамут и Александр Несис, владеющие российской золотодобывающей компанией «Полиметалл», а также Михаил Фридман и Петр Авен из «Альфа-групп». Но многие другие магнаты устремились в Москву, как только на них напали санкции, которые запретили им поездки на Запад. Другие хозяйственники опасаются, что если они покинут Россию, их компании будут конфискованы государством, сказал один из московских хозяйственников. Некоторые из миллиардеров, застрявших сейчас в Москве, стремятся выбраться оттуда целыми и невредимыми.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 22:57
Пойду ка я ставить часы..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 22:58
«Вы можете не поддерживать войну, но вы должны хранить молчание и быть со своими соотечественниками, потому что некоторые из ваших солдат умирают», — сказал человек, близкий к одному из миллиардеров, присутствовавший на встрече в Кремле 24 февраля. «Если вы живете в деревне, вы можете быть недовольны — никто не доволен тем, что происходит, — но не высказывайте свое мнение». Те миллиардеры, которые были готовы высказаться публично, — это те, кто помнит другую эпоху; они заработали свои первые состояния в годы правления Ельцина, до того, как Путин стал президентом. Сергей Пугачев, работавший в Кремле до своего отъезда из России в 2011 году, отметил, что эти магнаты по-прежнему старались в своих публичных комментариях не критиковать Путина напрямую за то, что он пошел на войну. «То, что они говорят, тонко: контекст таков, что виноват Запад, НАТО. … Они говорят об этом так, как будто это заговор против России», — сказал он.
Напротив, самые близкие к Путину — петербуржцы и баснословно разбогатевшие после его прихода к президентству — Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук и Аркадий Ротенбург решительно молчат. Они «никогда не пойдут против Путина. Они начали с Путина, а он сделал их миллиардерами. Зачем тебе кусать руку, которая тебя кормит?» сказал бывший высокопоставленный западный банкир, работавший с российскими олигархами. По словам Пугачева, помимо этих магнатов, в Москве есть армия чиновников и хозяйственников, которых не беспокоит усиливающаяся экономическая изоляция России в результате вторжения, и многие из его контактов в Москве не обвиняют Путина в том, что он пошел на к войне. Вместо этого они жаловались, что армия должна была быть лучше подготовлена. Он сказал, что многие представители нынешней элиты являются министрами среднего звена в правительстве, которые хранят миллионы долларов на частных счетах и имеют дома в других странах Европы. Если санкции не позволят им ездить в эти страны, с ними все равно будет все в порядке. «Он все еще министр в России, и вместо того, чтобы ехать в Австрию, он поедет [на российский курорт] Сочи. Они не очень страдают», — сказал Пугачев. Более того, на первый взгляд кажется, что российская экономика стабилизировалась после первого залпа санкций, чему способствовали предполагаемые доходы в размере более 800 миллионов долларов в день от продажи нефти и газа в Европу. Политика центрального банка, направленная на то, чтобы заставить экспортеров продавать 80 процентов своей валютной выручки, предотвратила обвал рубля, а Путин заявил, что «экономический блицкриг» против России провалился. Но ранее в этом месяце Набиуллина предупредила, что последствия санкций еще не ощутились в полной мере, и сказала, что худшее еще впереди. Заводы, где «практически каждый продукт» зависел от импортных комплектующих, начинали заканчиваться, истощались и запасы импортных потребительских товаров. «Мы вступаем в сложный период структурных преобразований», — сказала она депутатам парламента. «Период, в течение которого экономика может жить за счет резервов, конечен». В этих условиях положение Путина шатко, считает Пугачев. Население до сих пор убаюкивает государственная пропагандистская машина, скрывающая уровень
смертности в российской армии, а также неэффективность санкций. «Но через три месяца в магазинах и на заводах закончатся запасы, и станут понятны масштабы гибели российских военных», — сказал он. Несмотря на почти смертельный удар по их интересам, на данный момент российская бизнес-элита, похоже, все еще застыла в страхе. «Я не знаю, у кого хватит смелости дать отпор, — сказал один из руководителей бизнеса. «Но если война затянется, и они начнут проигрывать, то шансов будет больше», — сказал он. «За Донбасс будет серьезная битва, а если она не будет успешной, то будет большая битва внутри России» среди элит.
Напротив, самые близкие к Путину — петербуржцы и баснословно разбогатевшие после его прихода к президентству — Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук и Аркадий Ротенбург решительно молчат. Они «никогда не пойдут против Путина. Они начали с Путина, а он сделал их миллиардерами. Зачем тебе кусать руку, которая тебя кормит?» сказал бывший высокопоставленный западный банкир, работавший с российскими олигархами. По словам Пугачева, помимо этих магнатов, в Москве есть армия чиновников и хозяйственников, которых не беспокоит усиливающаяся экономическая изоляция России в результате вторжения, и многие из его контактов в Москве не обвиняют Путина в том, что он пошел на к войне. Вместо этого они жаловались, что армия должна была быть лучше подготовлена. Он сказал, что многие представители нынешней элиты являются министрами среднего звена в правительстве, которые хранят миллионы долларов на частных счетах и имеют дома в других странах Европы. Если санкции не позволят им ездить в эти страны, с ними все равно будет все в порядке. «Он все еще министр в России, и вместо того, чтобы ехать в Австрию, он поедет [на российский курорт] Сочи. Они не очень страдают», — сказал Пугачев. Более того, на первый взгляд кажется, что российская экономика стабилизировалась после первого залпа санкций, чему способствовали предполагаемые доходы в размере более 800 миллионов долларов в день от продажи нефти и газа в Европу. Политика центрального банка, направленная на то, чтобы заставить экспортеров продавать 80 процентов своей валютной выручки, предотвратила обвал рубля, а Путин заявил, что «экономический блицкриг» против России провалился. Но ранее в этом месяце Набиуллина предупредила, что последствия санкций еще не ощутились в полной мере, и сказала, что худшее еще впереди. Заводы, где «практически каждый продукт» зависел от импортных комплектующих, начинали заканчиваться, истощались и запасы импортных потребительских товаров. «Мы вступаем в сложный период структурных преобразований», — сказала она депутатам парламента. «Период, в течение которого экономика может жить за счет резервов, конечен». В этих условиях положение Путина шатко, считает Пугачев. Население до сих пор убаюкивает государственная пропагандистская машина, скрывающая уровень
смертности в российской армии, а также неэффективность санкций. «Но через три месяца в магазинах и на заводах закончатся запасы, и станут понятны масштабы гибели российских военных», — сказал он. Несмотря на почти смертельный удар по их интересам, на данный момент российская бизнес-элита, похоже, все еще застыла в страхе. «Я не знаю, у кого хватит смелости дать отпор, — сказал один из руководителей бизнеса. «Но если война затянется, и они начнут проигрывать, то шансов будет больше», — сказал он. «За Донбасс будет серьезная битва, а если она не будет успешной, то будет большая битва внутри России» среди элит.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 22:59
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 23:10
Цитата:
Они себе сделали закон, чтобы строить на природоохранных землях, водоемах и тд..
И закрываться ото всех..
YESNO:
Если санкции не позволят им ездить в эти страны, с ними все равно будет все в порядке. «Он все еще министр в России, и вместо того, чтобы ехать в Австрию, он поедет [на российский курорт] Сочи. Они
Если санкции не позволят им ездить в эти страны, с ними все равно будет все в порядке. «Он все еще министр в России, и вместо того, чтобы ехать в Австрию, он поедет [на российский курорт] Сочи. Они
Они себе сделали закон, чтобы строить на природоохранных землях, водоемах и тд..
И закрываться ото всех..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 23:16
Цитата:
А давай теперь с той стороны, что рядовой российский житель выиграл от войны..
А выиграл он ох как много...
YESNO:
А давай теперь с той стороны, что рядовой российский житель выиграл от войны..
А выиграл он ох как много...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 23:22
Цитата:
1917
111:
А давай теперь с той стороны, что рядовой российский житель выиграл от войны.. А выиграл он ох как много...
А давай теперь с той стороны, что рядовой российский житель выиграл от войны.. А выиграл он ох как много...
1917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 23:29
Цитата:
Мда..
В те года не знаю, кто выиграл больше..
YESNO:
1917
1917
Мда..
В те года не знаю, кто выиграл больше..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 23:37
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 23:38
Цитата:
Пассажиры "пломбированного" вагона
[Исправлено: YESNO, 30.04.2022 - 23:39]
очень интересный список
[Исправлено: YESNO, 30.04.2022 - 23:39]
111:
В те года не знаю, кто выиграл больше..
В те года не знаю, кто выиграл больше..
Пассажиры "пломбированного" вагона
[Исправлено: YESNO, 30.04.2022 - 23:39]
очень интересный список
[Исправлено: YESNO, 30.04.2022 - 23:39]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 23:44
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 23:46
Цитата:
Вилли Токарев
всех, кто кушает мацу, узнаю я по лицу!
всех, кто кушает мацу, узнаю я по лицу!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 23:57
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.05.22 - 00:05
Комментарий проходит проверку.
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