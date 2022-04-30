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≡ «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку создания Торгайской области прошел в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44130
«Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку создания Торгайской области прошел в Костанае
Отправлено: 30.04.22 - 17:11
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Митинги за создание Торгайской области проводят уже четвертый день: 27 апреля в Амангельдинском районе, 28-го в Джангельдинском, 29-го в Аркалыке. Сегодняшний - заключительный.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2317
«Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку создания Торгайской области прошел в Костанае
Отправлено: 30.04.22 - 22:41
#15
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
178
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 23:12
#16
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Мне вот интересно - развиваться Аркалыку мешает, то что он не областной центр? Там же есть аким? Или ему больше славы и денег захотелось? Почему не развивает свой регион?
"В экономике преобладали неполивное зерновое земледелие и мясо-шёрстное животноводство, сочетающиеся с базирующейся на них промышленностью по переработке сельскохозяйственного сырья. Добыча полезных ископаемых". - цитата из Википедии.
Там же вроде и заповедник какой-то есть и космонавтов принимают.
Видимо аким устал делиться с Костанаем.
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