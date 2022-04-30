Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...

Отправлено: - 23:12

Мне вот интересно - развиваться Аркалыку мешает, то что он не областной центр? Там же есть аким? Или ему больше славы и денег захотелось? Почему не развивает свой регион?

"В экономике преобладали неполивное зерновое земледелие и мясо-шёрстное животноводство, сочетающиеся с базирующейся на них промышленностью по переработке сельскохозяйственного сырья. Добыча полезных ископаемых". - цитата из Википедии.

Там же вроде и заповедник какой-то есть и космонавтов принимают.

Видимо аким устал делиться с Костанаем.